美國落後了！經濟學人：中國RoboTaxi有「2大優勢」，率先衝進無人駕駛新時代？

中國無人駕駛計程車「蘿蔔快跑」（Apollo Go）、「小馬智行」（Pony.ai）等在中國大陸颳起旋風，卻也引發科技發展與社會就業之間的衝突問題。搭乘 「小馬智行」（Pony.ai）的無人計程車，在很多方面跟中國一般計程車並無不同，因為喇叭依然按得很勤快、也很大聲。然而，當方向盤自行轉動、螢幕上出現周邊車輛輪廓時，乘客同時也能感受到濃厚的「未來感」。



「小馬智行」是近年來在中國推出 Robotaxi（無人計程車）服務的幾家企業之一。規模最大的當屬百度旗下的「蘿蔔快跑」，目前已部署逾千輛自駕車，大多運行於中國境內。蘿蔔快跑的目標是，在2027年以前於全球部署2萬輛無人計程車。「小馬智行」目前已在四座城市上線服務，「文遠知行」（WeRide）也在三座城市運行。吉利控股的「曹操出行」也在兩座城市展開測試。



隨著生態系逐漸形成，Momenta 與國企上汽合作建造自駕車，電動車品牌小鵬也宣布將在明（2026）年開始量產專用 Robotaxi 車型。

北京的無人駕駛計程車小馬智行。（美聯社）

中國 Robotaxi 進入商業化臨界點



根據匯豐銀行評估，中國的無人計程車產業正「處在商業化爆發的邊界」。高盛預測，該產業收入將從今年略高於5,000萬美元，增長至2035年接近500億美元；屆時，中國將有190萬輛Robotaxi，占全國叫車車隊約四分之一。瑞銀甚至更樂觀，估計該市場到2030年代末可能價值1,800億美元。



從某些指標看，中國已經領先美國。中國已有超過50座城市允許自駕車上路測試，其中至少十座城市允許商業營運，這是美國的兩倍之多。更重要的是，中國擁有 139 座百萬人口城市，城市人口規模更是美國的3倍以上，使Robotaxi的市場潛力非常巨大。然而，更大的市場商機，也許在國外市場。



中國雙重優勢：國家支持＋技術成本低



中國有多項條件讓它更可能贏得全球 Robotaxi 競賽：首先是政府強力支持。中央政府視自動駕駛為提升科技實力的關鍵，各地政府為爭取投資也積極批准無人計程車試點並建置所需基礎設施。以東部沿海城市無錫為例，當地已有1,723處交通號誌接入智慧網路，並在330個地點布設感應器以協助無人車通行。

WeRide 無人駕駛計程車於阿布達比啟動全自動試營運

其次，中國的自駕車成本大幅低於美國：美國龍頭 Waymo 的無人車每輛成本落在 13～20 萬美元；然而匯豐估算中國平均 Robotaxi 僅需 4 萬美元。百度與江鈴合作的 RT6 甚至只要 3.5 萬美元。



中國的車輛、零附件與自駕所需感測器技術，皆因市場規模巨大、競爭激烈，成本被大幅壓低。例如，全球激光雷達（Lidar）市場約90%由中國企業掌控，其中以禾賽科技最具代表性。



Robotaxi的隱憂：仍未獲利、乘客來源受阻



儘管成本較低，中國的Robotaxi業者仍有兩大挑戰：目前仍無法獲利。中國計程車司機薪資偏低，叫車費率較便宜，使Robotaxi的回本更具挑戰。「蘿蔔快跑」曾宣稱 2024 年底達到損益兩平，但如今已不再談此目標；「文遠知行」、「小馬智行」也仍需數年後才可能轉虧為盈。



另一大挑戰是：觸及乘客的管道受限。在美國，Uber 願意開放其龐大用戶平台給不同Robotaxi業者；但中國的滴滴占據叫車市場70%，為保護自身落後的自駕計畫，不太可能開放平台。其他 Robotaxi 企業只得打造自家App，或與規模較小的叫車平台合作。

海外成為主戰場：中國 Robotaxi 加速出海



今年上半年，中國地方政府就已頒布逾70項自駕車新規，以確保安全與民眾接受度。然而，北京對Robotaxi抱持謹慎態度，短期內不打算允許其進入市中心；上海也尚未全面開放通行。而今無一家企業獲准在任何一座城市全面運營。

這也可能是中國企業積極往海外拓展的原因之一。瑞銀估計，中國以外（不含美國）的 Robotaxi 市場，到 2030 年代後期可能價值 2,100 億美元。相較於美國市場大門大致關閉，歐亞多國反而展現高度興趣。

「小馬智行」已在盧森堡測試服務，並在杜拜、首爾推動試點，更獲准於南韓全境運營。蘿蔔快跑去年底在香港展開首個海外測試，也已取得阿布達比、杜拜的測試許可，並計畫與瑞士郵政巴士（PostBus）合作於瑞士測試。明年還可能與美國 Lyft 合作進軍英國及德國。「文遠知行」目前也已在六個海外國家取得測試或商業許可。未來在全球各地搭乘無人計程車，很可能會成為日常生活。

