美國葬禮驚魂！停車場爆槍擊2死6傷 槍手在逃

美國猶他州鹽湖城發生槍擊事件。（示意圖／Pexels）





美國猶他州鹽湖城發生槍擊事件，當地一處教會在舉行葬禮時，民眾在停車場疑似因口角引發衝突，導致8人中彈，其中2人宣告不治。目前警方已排除宗教攻擊的可能性，但由於嫌疑犯仍在逃，當局正持續封鎖現場，進行追捕。

警燈閃爍，上百輛警車將十字路口堵得水洩不通，街道也拉起封鎖線，氣氛緊張，因為這裡剛剛發生一起槍擊案件。

ABC7NY記者：「鹽湖城今夜發生致命槍擊案，事發地點為一場葬禮現場，當局表示共8人中彈，至少2人死亡。」

廣告 廣告

美國猶他州鹽湖城當地時間7日晚間7點30分，警方接獲報案，一處耶穌基督後期聖徒教會的聚會所發生槍擊事件，當時教堂內正在舉行一場喪禮，而聚會所的停車場疑似有人爆發口角，導致2人死亡、6人受傷。

受害家屬：「今晚是表親的葬禮守靈儀式，他才剛過世幾天，我們本來要帶他回加州安葬，結果悲劇發生，另一位表親竟遭槍擊身亡，我阿姨衝進屋裡喊『開槍了』，我跑出來後，另一人就倒在停車場。」

警方初步調查，排除這起事件針對宗教，而目前沒有嫌疑人被拘捕，目前仍持續進行追捕行動。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

近距離連開2槍！美移民官擊斃37歲女 川普逆風挺：她是暴徒

猶太社區又成目標 英警破重大槍擊恐攻計畫

高雄跨年槍響！醉男嫌鄰居鞭炮刺耳 開4槍釀2傷

