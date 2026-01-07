即時中心／林韋慈報導

在委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）遭美國總統川普逮捕後，川普近日再度揚言要併吞丹麥屬地格陵蘭。白宮6日更表示，不排除為此動武。然而，英國、法國、德國、義大利、西班牙與波蘭力挺丹麥，聯合發聲捍衛格陵蘭。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）則快速澄清，政府並無侵略計畫，美國的目標是購得格陵蘭。

白宮告訴英國廣播公司（BBC），北約盟國丹麥的半自治領地格陵蘭，是美國的「國安優先事項」，川普正討論多種取得格陵蘭的方式，其中包括動用軍隊。白宮表示：「總統和其團隊正在討論達成這一外交政策目標的各種方式，動用美軍一直是三軍統帥的選項之一。」北約全名為「北大西洋公約組織」，若成員國遭受外部攻擊，將啟動集體防禦條款。不過，如果川普對格陵蘭動手，作為安全保障的第五條款公信力將大受打擊。丹麥首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）直言，若真的行動，北約將玩完。

廣告 廣告

上週末，川普以國安為由聲稱美國「需要」格陵蘭。對此，六個歐洲盟國領袖與丹麥首相發表聯合聲明指出：「格陵蘭屬於其人民，只有丹麥與格陵蘭能決定彼此關係。」聲明強調，北極安全必須由北約盟國集體維護，並呼籲「遵守《聯合國憲章》原則，包括主權與領土完整及邊界不可破壞」。格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）對此表示歡迎，要求尊重格陵蘭國際法地位與領土完整的前提下進行對話。丹麥外長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）則表示，與盧比歐對話應能消除「特定誤解」。

國務卿盧比歐（Marco Rubio）向國會議員澄清，川普政府並無侵略計畫，美國選項包括買斷格陵蘭領土，或與格陵蘭簽署《自由聯合協定》（Compact of Free Association）。該協定並非將格陵蘭納入美國，而是類似美國與南太平洋三個島國（帛琉、密克羅尼西亞聯邦、馬紹爾群島）簽訂的經濟援助換取美軍使用權利的安排。

川普自首任總統以來，便表達對格陵蘭的興趣，視其為北極戰略樞紐。全球暖化導致海冰融化、新航路出現，加上格陵蘭豐富稀土礦藏，使中國與俄羅斯也對其興趣增加。去年3月，川普放話美國「將不惜一切代價」控制格陵蘭，戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在國會聽證會上也承認，對任何緊急狀態都有計畫。

格陵蘭人口約5萬7千，自1979年起享有廣泛自治權，但國防與外交仍由丹麥主管。雖然多數民意支持完全獨立，但民調顯示，大部分民眾不希望成為美國領土。目前美國已在格陵蘭設有軍事基地。

原文出處：快新聞／美國虎視眈眈格陵蘭！北約反彈 盧比歐急澄清：無此計畫

更多民視新聞報導

柯志恩慘被全面輾壓！高雄市長最新民調曝光 「這選將」暫居首位

洪孟楷朝聖台灣隊紀錄片《冠軍之路》 遭網砲轟「刪預算還敢蹭」

才稱「沒有外國代理人」！川普宣布：委國交出5000萬桶石油、錢我來管

