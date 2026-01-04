美國行動遭批侵犯主權 旅外委內瑞拉公民為川普辯護

（中央社記者李宗憲曼谷4日專電）美國空襲委內瑞拉及抓捕委國總統馬杜洛，引發中俄等國譴責侵犯委內瑞拉主權。部分旅居泰國的委內瑞拉公民並不認同相關批評，認為真正侵蝕委內瑞拉主權的，並非美國，而是長年暗中介入的外國勢力。

美國3日宣布對委內瑞拉發動行動並拘捕馬杜洛後，中國、俄羅斯與古巴相繼發聲譴責，歐洲也有反對聲浪。捷克參議院外交委員會主席費雪（Pavel Fischer）直言，美方行動構成對主權國家的侵略，並違反國際法。

不過，旅居海外近20年的委內瑞拉公民維拉（Leo Becerra Vera）向中央社表示，外界將美國視為侵略者，忽略委內瑞拉早在1999年前總統查維茲（Hugo Chavez）上台後，就已逐步喪失主權。他指出，查維茲與其後的馬杜洛政權，長期與外國勢力合作，讓國家遭「暗中滲透與控制」。

BBC中文網曾報導，查維茲是充滿社會主義理想的改革派總統，敢於向社會權貴挑戰。他在任期間對基礎設施加大投入並建立免費醫療體系等，深受窮人和中產階級支持。

維拉告訴中央社，他認為長年暗中介入的中、俄與古巴等勢力對委內瑞拉政策有廣泛影響，才是導致國家貧困與人民失去自由的主因。

針對維拉提及的相關說法，目前並無公開證據顯示上述國家暗中控制委內瑞拉。

公開資料顯示，古巴、俄羅斯、伊朗與北韓和委內瑞拉關係密切，中國則是委內瑞拉石油出口最大客戶，而石油收入約占委內瑞拉外匯來源的95%。在美方行動後，上述國家皆公開譴責美國侵犯委內瑞拉主權。

另外，美國總統川普（Donald Trump）表示將「接管」委內瑞拉過渡期也引發國際關注。維拉坦言，他起初對此有所疑慮，但認為在國內仍有大量馬杜洛與查維茲支持者的情況下，短期內很難避免動盪，因此美國介入是唯一選擇。他認為美國與中俄不同，「美國是公開透明的，而非在背後操控、摧毀自由」。

他強調，真正的帝國主義，是那些執迷於獲取不屬於自身權力的國家，他不認為美國是會併吞他國的國家。

另有一名不願具名的旅泰委內瑞拉人表示，她並不支持美國對委內瑞拉的軍事行動，但認為與獨裁政權進行和平對話已不具可行性，「若國際社會的介入能終結這個政權，對委內瑞拉人民而言將是重大成就」。

旅居泰國12年的委內瑞拉公民赫南德茲（Daniel Hernandez）則持較審慎態度，認為外界在評論美國的軍事行動前，應更深入了解委內瑞拉內部情勢。他指出，局勢仍高度不穩，未來發展仍需觀察。（編輯：田瑞華）1150104