美國表態了！賴清德喊1.25兆強化國防獲AIT支持 外交部回應曝光

總統賴清德昨（26）公布他在《華盛頓郵報》的公開投書，並投下震撼彈，表態政府將為提升台灣國防，提出「史無前例」的400億美元特別預算案，彰顯捍衛民主及國家安全、阻卻中國入侵的決心。對此，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）特地代表美方表達歡迎，強調此舉是強化嚇阻、維護台海和平穩定的重要進展，也是對全球和平與繁榮所作出的關鍵且必要投資；外交部長林佳龍也回應了。

外交部說明，賴清德已宣布未來8年將投入新台幣1兆2500億國防特別預算，向國際展現台灣堅定守護國家、維護現狀的決心與意志。外交部轉述美方說法，重申「支持台灣」為美國跨黨派長期優先事項，美國也將力挺台灣快速獲得關鍵不對稱戰力，以強化嚇阻能力；此舉也符合《台灣關係法》與數十年來美國政府的一貫承諾。美方亦指出，將確保台海分歧能在無脅迫情況下，以和平方式解決，與全世界利害攸關。

總統賴清德。（圖／取自Flickr；作者總統府）

除行政部門外，外交部亦指出，美國國會也表達高度關注與支持，包括聯邦參議院軍事委員會主席威克（Roger Wicker）、參議員史考特（Rick Scott）、以及聯邦眾議院外交委員會等兩院關鍵委員會與重要議員，均公開肯定賴總統提出的國防預算，再次展現台灣致力提升防衛力量的決心，並凸顯台灣是共同強化區域嚇阻的關鍵夥伴。

林佳龍則誠摯感謝美國行政、立法部門及各界友人,對強化台灣自我防衛能力的支持，並強調台美將持續在《台灣關係法》與「六項保證」的穩固基礎下緊密合作，共同捍衛台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。

