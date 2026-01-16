美國被要求撤回「台美關稅」協議！陸委會：中共無權干涉

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

台美關稅談判結果今（16）日公布，其中關稅降至15%且不疊加，232關稅關稅也享有最優惠待遇，引起中方強烈反彈，要求美國撤回協議，否則後果自負。對此，陸委會稍早強調，台灣是國際經貿組織的成員，有權與任何國家進行經貿協議，中共無權干涉。

陸委會稍早強調，台灣是國際經貿組織的成員，有權與任何國家進行經貿協議，中共無權干涉。（截自陸委會YT直播）

行政院台美經貿工作小組表示，台美關稅談判這次達成4項共識，包括「台灣對等關稅調降為15%且不疊加MFN、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化臺美AI戰略夥伴關係」等，同時見證雙方於美國商務部共同簽署投資合作備忘錄。

不過，據港媒《南華早報》報導，針對台美關稅談判結果，中國駐美國大使館表達強烈反對態度，除痛批美國刻意推進談判進度，違反「一中原則」以及中美三項聯合公報，更要求美方立即撤銷關稅協議，停止向台獨勢力釋放錯誤訊息，否則一切後果將由美方負責。

陸委會今日下午召開例行記者會，副主委、發言人梁文傑表示，台美關稅談判結果是雙邊互惠的安排，與第三方、兩岸經貿往來沒有關係，台灣已經是世界貿易組織（WTO）和亞太經濟合作會議（APEC）等國際經貿組織的成員，有權利和任何國家做經貿協議，中共無權干涉。

梁文傑說，這次談判將對等關稅降至15%，和日本、韓國、歐盟齊平，其實最大的獲利者應該是傳統產業，像是工具機、汽車零組件、自行車、運動器材等，未來在這樣的稅率下，台灣會有相當高的競爭力。

梁文傑也指出，目前大陸傳統產業出口到美國大約為47%，台灣則是15%，若台商於大陸從事這方式的產業，關稅當然會有一些影響，但具體如何做生意、如何投資，當然還是要由廠商自己去考慮。

