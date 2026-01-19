美國製造下一位！「記憶體」恐面臨輸美100％關稅 2台廠也被點名「有大麻煩」

記憶體三雄美光、SK海力士、三星的高階主管2025年在SEMICON Taiwan同框。戴嘉芬攝



美國總統川普推行的「美國製造」，在半導體晶片業獲得了成效，包括台積電、三星都紛紛前往美國設廠。川普似乎已經看好下一個目標，近期外媒報導指出，DRAM製造商似乎也將成為下一個目標。另外，外媒點名，台灣南亞科技和華邦電子等DRAM供應鏈中的重要廠商也可能面臨「記憶體關稅」的徵收，這可能會造成巨大的麻煩（massive trouble）。

事實上，美國商務部長盧特尼克日前在美光位於紐約的工廠奠基儀式上宣布，不在美國本土生產的記憶體廠商將面臨100％的關稅，業界認為這會讓SK海力士和三星瑟瑟發抖。

另外，盧特尼克的說法，也是美國首次專門針對DRAM供應商課稅，專家分析，鑑於記憶體晶片對人工智慧產業的重要性，美國要將記憶體逼回美國製造，也符合川普政府一貫政策。

市場分析指出，儘管三星已宣布在美國進行部分半導體前段與後段製程投資，但目前尚未規劃DRAM晶圓廠；SK海力士日前公布的40億美元印第安納州投資案，則以2.5D先進封裝與研發為主，同樣未涵蓋DRAM量產線。現階段，唯一明確在美國布局DRAM製造的主要業者，僅有美光。

另外，外媒《wccftech》也報導，台灣南亞科技和華邦電子等DRAM供應鏈中的重要廠商也可能面臨「記憶體關稅」的徵收，這可能會造成巨大的麻煩（massive trouble）。

