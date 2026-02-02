美國製造業數據亮眼 華爾街股市收盤勁揚

美國市場受川普提名聯準會前理事華許出任Fed主席所引發的「華許效應」影響，投資人憂心未來貨幣政策轉向更為鷹派、縮表速度加快，加上關稅政策進度仍具不確定性，風險性資產承壓，黃金、白銀期貨下殺，四大指數同步走弱。道瓊工業指數下跌0.36%，那斯達克指數跌0.94%，標普500指數回檔0.43%，費城半導體指數則重挫3.87%，終止連續創高走勢，半導體族群成為賣壓重心。科技個股方面，市場對資本支出與估值修正的疑慮升溫，AI與晶片族群同步降溫，台積電ADR亦隨費半走弱重挫2.65%，未能撐住科技股氣氛。 除股市外，貴金屬與加密貨幣同步重挫。華許任命消息引發獲利了結與槓桿斷頭賣壓，白銀期貨單日崩跌31.4%，創逾40年最大跌幅，黃金期貨亦重挫11.4%；市場指出，白銀短線槓桿資金集中，在融資追繳壓力下加速下殺。幣市同樣承壓，比特幣一夕大跌7.5%，失守8萬美元關卡，資金對縮表與貨幣紀律轉向的疑慮升溫。 亞股方面同步承壓，日股、韓股重挫，走勢回檔明顯；港股下跌，上證指數同樣走弱，市場觀望氣氛濃厚，整體亞股呈現偏空整理格局。 台股方面，受到國際股市轉弱與外資大幅調節影響，加權指數今收盤下跌439.72點，收在31624.03點，跌幅1.37%，成交金額7416.78億元，市場風險意識明顯升高。權王台積電(2330)收盤下跌10元，成為拖累指數的關鍵因素；盤面權值股普遍承壓，電子族群走勢疲弱。相對之下，題材股成為資金短線停泊方向，低軌衛星概念股逆勢吸引買盤，BBU族群表現也相對抗跌，成為盤面少數亮點。整體來看，在外資賣壓未歇、國際變數升高下，台股呈現指數回檔、量能降溫、題材股零星撐場的整理格局。

Yahoo財經編輯室 ・ 12 小時前 ・ 4 則留言