「美國製造」核心功臣！輝達點名3台廠：未來4年擴大布局

財經中心／楊惟甯報導

輝達點名鴻海、緯創、矽品精密等台廠，是「美國製造」的功臣。（圖／pexels）

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）於今晨舉行線上法人投資會議，再度釋出擴大「美國製造」的重要訊號。財務長克瑞斯（Colette Kress）在會中點名鴻海、緯創、矽品精密等台廠，以及其他供應鏈夥伴，強調未來4年將持續深化合作，透過產線擴張與技術整合，加速推進並擴大輝達在美國的整體布局。

會中，克瑞斯針對製造端的佈局進一步說明，直言鴻海集團、台積電與緯創等企業，正導入「數位孿生（Digital Twin）」技術，透過輝達的軟硬體解決方案，打造高度自動化的智慧工廠，以加快AI伺服器與相關產品的生產效率。她也透露，今年10月輝達已攜手台積電，在亞利桑那州晶圓廠成功生產出第一片「美國本土製造」的Blackwell系列晶圓，象徵輝達先進AI晶片正式跨出在美國量產的關鍵一步。

克瑞斯指出，未來4年，輝達將持續與鴻海、緯創，以及封測大廠艾克爾（Amkor）、日月光投控旗下矽品精密等夥伴攜手合作，從晶圓製造、先進封裝到系統組裝，全方位強化美國在地生產能力，讓AI晶片與相關設備能在美國完成更完整的製造流程，降低地緣政治與供應風險。

面對外界對「AI泡沫」的疑慮，輝達執行長黃仁勳也提出反駁。他表示，全球科技業正在經歷三大結構性轉變的轉捩點，這並非泡沫化的表徵，反而將在未來持續推升AI相關需求。

這番說法也在數據面獲得佐證。輝達於台灣時間20日清晨公布的最新財報，營收、獲利及財測皆大幅優於市場預期，不僅再次刷新營運紀錄，也為近來市場瀰漫的不安情緒注入一劑強心針，帶動亞股以及AI相關供應鏈族群同步走揚。

事實上，黃仁勳先前接受美國節目《SundayMorningFutures》專訪時就曾強調，輝達之所以能在短時間內加速推進美國本土製造布局，關鍵在於台廠的全力支援。當時他就曾公開點名感謝台積電、鴻海、緯創、艾克爾與日月光等合作夥伴，稱它們是推動美國AI晶片成功落地、建構完整供應鏈的重要力量。

