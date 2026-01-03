美國襲委內瑞拉！馬杜洛被抓前「剛見中特使」喊1句超諷刺

國際中心／徐詩詠報導



美國今（3）日稍早閃電突襲委內瑞拉，美國總統川普（Donald Trump）後續更聲稱已經抓到委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，正將兩人押上飛機離境飛往美國。諷刺的是，馬杜洛在被抓前一天，才剛會見完中國特使代表團，當時馬杜洛更盛讚委國、中國雙方是兄弟情誼。

馬杜洛強調委內瑞拉與中國，宛如兄弟情誼。（圖／翻攝馬杜洛IG）馬杜洛2日才剛在IG上分享，自己接見中國拉美事務特別代表邱小琪所率之代表團。他表示，自己和中國國家主席的特使邱小琪，有著一場愉快的會面。他強調，委內瑞拉與中國是兄弟情誼，雙方關係堅若磐石。邱小琪則代表中國強調，中國和委內瑞拉是堅定不移的戰略夥伴，不只是貿易與能源夥伴，更是重要的政治盟友。

川普聲稱美軍行動後已逮到馬杜洛夫婦。（圖／翻攝川普臉書）

如今馬杜洛因毒品恐怖主義陰謀、古柯鹼走私陰謀等罪，遭美國突襲抓人。根據《CNN》報導，馬杜洛2日在總統府觀花宮（Miraflores Palace）會見邱小琪及其代表團之外，陪同出席的還有中國駐委內瑞拉大使蘭虎和外交官員王昊；委內瑞拉副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）也參加了會見，不少人也猜測由於會見與美方突襲時間相當接近，因此中方代表團極可能在當地目睹了美軍襲擊過程。









