美國襲擊委內瑞拉致航空管制⋯李奧納多也受影響缺席領獎

美國對委內瑞拉採取軍事行動，抓捕委國總統馬杜洛及其妻子，也因此實施空域管制，正在加勒比和女友度假的奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）因此受到影響，將缺席第37屆棕櫚泉國際電影節（Palm Springs International Film Festival）頒獎典禮。

李奧納多今年獎季以《一戰再戰》獲獎無數，原定3日晚上出席棕櫚泉國際電影節，領取「沙漠棕櫚成就獎（Desert Palm Achievement Award）」，但據《綜藝報》報導，他因為美國和委內瑞拉的軍事衝突所導致的航空管制無法離開聖巴瑟米島（St. Barts）。在跨年前，曾有媒體拍到李奧納多正與親友正在度假，包括女友維多利亞伽里蒂（Vittoria Ceretti）、亞馬遜創辦人傑夫貝佐斯（Jeff Bezos）與其妻子蘿倫桑切斯（Lauren Sanchez）。

《一戰再戰》堤亞娜泰勒（左）和雀絲茵菲妮蒂出席棕櫚泉國際電影節頒獎典禮。（圖／Getty）

棕櫚泉國際電影節的發言人表示：「由於突發的交通中斷及領空管制，李奧納多狄卡皮歐今晚無法親自出席。雖然我們很遺憾無法與他當面慶祝，但能表彰他在電影領域的卓越作品及長久貢獻，我們深感榮幸。他的才華與對表演藝術的奉獻持續激勵著大眾，我們很高興能在今晚將沙漠棕櫚成就獎頒發給他。」

此外，棕櫚泉國際機場也發布聲明宣布離境航班停飛，「由於美國聯邦航空總署（FAA）的航管問題，南加州領空今日受到影響。目前離境航班已實施禁飛管制，飛機仍可降落，但部分入境航班已轉降其它機場，預計會出現延誤。」如此情況並非僅限於棕櫚泉機場，南加州多個機場也受到影響。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導