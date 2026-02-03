美國要出手了？重量級參議員罕見重批藍白擋軍購預算 林佳龍：理解國際關心

總統賴清德政府所提的今年度國防預算9495億元、國防特別預算1.25兆元，迄今尚未交付立法院相關委員會實質審查，僅民眾黨團大砍至4000億元的軍購特別預算被放行，美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）罕見發文直呼，對台灣反對黨大砍國防預算「感到失望」，共和黨參議員蘇利文（Dan Sullivan）更直接點名國民黨。對此，外交部長林佳龍今（3）日下午作出回應。

台灣在野黨在立法院程序委員會聯手封殺中央政府2026年度總預算案，及規模1.25兆元的軍購特別預算，近日登上美國媒體《彭博社》。去年8月底曾來台訪問的韋克爾，今日在社群媒體X轉載該則報導並寫道，「我對台灣立法院的反對黨大幅削減賴總統的國防預算感到失望。最初的提案旨在為急需的武器系統提供資金。台灣立法院應該重新考慮——尤其是在中國威脅日漸加劇的情況下。」

而後，過去也曾訪問台灣的蘇利文透過X發文指出，台灣立法院上周在未通過攸關台灣自我防衛所需的預算下休會；他更重話控訴，「與此同時，對此負有責任的反對黨──國民黨──其領導層卻正在北京與中共會面，並規劃更大規模的接觸。這背後在搞什麼，其實不用天才也看得出來。我之前就警告過——為了向中共低頭而削弱台灣的防衛能力，無異於玩火。」

對此，林佳龍今日下午在台北國際書展接受媒體聯訪時回應，政府提出的國防預算是在美國跨黨派支持下，由台美雙方政府就台灣所需的武器、裝備，經過很多的努力爭取到的；時間很急迫，台灣必須要加快增強自我防衛的能力跟決心，「所以我們可以理解這個國際的關心，特別是美國參眾兩院，他們全力的支持下，現在（台灣立法院）連付委都沒有。」

林佳龍表示，立法院在野黨團的做法，恐讓國際擔心台灣自我防衛的決心，而外交和國防都是超越黨派、關乎全民的事，因此他也期望立法院能夠加速付委審查，任何的討論也必須要在付委後才能具體進行，「如果連這一步都沒有，現在立法院又休會了，難免在國際上面會有質疑。」

至於國民黨副主席蕭旭岑等人此刻正在對岸與中國共產黨舉辦論壇，林佳龍則說，「我想這給國際上的一個訊息，確實值得我們台灣在野黨深思。」他也強調，對於國際上的支持，以及台灣長期努力爭取到的美國軍售，「我們也期待不管有什麼不同意見，都能夠進入實質審查。」

