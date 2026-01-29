美國要台灣半導體40%產能？黃仁勳一句話駁斥「轉移」說

輝達執行長黃仁勳29日抵台。

輝達執行長黃仁勳在結束中國訪問行程後，旋即來到台灣，外界預期他會先跟北市府見面簽約處理輝達總部事宜，並在30日參加暉達台灣尾牙，31日則是再約各大科技業董事長見面舉行「兆元宴」。

輝達執行長黃仁勳日前抵台受訪時，被問到對於美國要求台灣半導體40%移至美國的看法，他直言不認為「轉移」是正確的思考方式，「增加」才是正確的。

先前美國宣布將台灣關稅將至15％，但台灣企業要對美投資至少2500億美元，美國商務部長盧特尼克進一步指出，在川普任內，目標是要台灣將半導體供應鏈40%產能轉移到美國，引發台灣民眾和產業熱議。

今日黃仁勳表示，這並非轉移，反而應該解讀成增加。他解釋，台積電在未來十年內必須增加的龐大產能，其中一部分將在美國製造，一部分在歐洲，一部分在日本，但大部分產能將繼續留在台灣。

黃仁勳預期，台積電持續擴充產能的需求將遠遠超過台灣所能提供的能源。因此分散產能這對台積電來說是件好事。台積電現在所擁有全球化的佈局，對於美國來說，這也是一大優勢，因為將擁有了更強大的韌性。



