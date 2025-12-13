美國要台積電投資破2千億美元 專家警告恐衝擊台灣GDP

台美關稅談判至今未見明確結果，半導體關稅政策走向亦尚未拍板，台積電赴美投資規模再度成為各界關注焦點。圖為台積電示意圖。（shutterstock／達志）

台美關稅談判至今未見明確結果，半導體關稅政策走向亦尚未拍板，台積電赴美投資規模再度成為各界關注焦點。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）11日接受美國媒體專訪時直言，川普政府預期將促使台積電在美國設廠投資金額超過2000億美元，並可望創造3萬個工作機會，而台積電僅回應相關訊息以公告為準，不予評論。對此，台北商業大學財稅系教授黃耀輝也示警，政府沒有把關的話，將嚴重影響台灣GDP。

回顧美國半導體政策，美國前總統拜登於2022年簽署《晶片法》（CHIPS Act），鼓勵晶片製造回流，吸引包括英特爾、台積電在內的多家半導體大廠，承諾在美投資約4000億美元建廠，並可獲得數十億美元補助。然而，川普則主張以課徵半導體關稅作為手段，加速晶片產業回流美國。

盧特尼克11日接受美國財經媒體CNBC專訪時，被問及《晶片法》補助成效時直言不諱，批評拜登政府提供台積電約60億美元補助，卻僅換得價值600億美元的廠房投資，「我們覺得那不對」。他指出，後續台積電已將在美投資規模提高至1600億美元，並進一步強調，「我認為，我們會讓他們在美國設廠投資超過2000億美元，創造3萬個工作機會，這才是我們應該做的事。」

事實上，台積電原規畫在美國亞利桑那州興建3座晶圓廠，今年3月初再宣布追加至少1000億美元投資，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠以及1座研發中心，使其在美國的總投資金額達到1650億美元。

不過，台積電加速赴美投資，也在國內引發高度爭議。根據《中天新聞》13日的報導指出，國民黨立委賴士葆質疑，台積電不僅單一企業赴美，連同供應鏈恐將一併外移，「掏空台灣到底換到什麼？」他直言，台灣並未因此換得明確的美國安全保障，政府應審慎思考，對美投資是否應換取實質的安全承諾。

黃耀輝也示警，對外投資增加勢必排擠國內投資，政府卻未做好把關。他指出，若將整個產業生態系外移，美國投資比重拉高，恐使台灣出口大幅縮水，進而導致台灣經濟成長率與GDP逐年下滑，對整體經濟造成長期衝擊。

國民黨立委羅智強則表示，台積電等高科技產業，是過去國民黨執政時期所奠定的基礎，如今卻可能面臨被大量移往美國的風險。他批評，掏空產業、打壓在野、送走台積電，甚至牽動兩岸局勢，已成為社會高度關切的重大議題。

