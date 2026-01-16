美國要搬走台灣40%半導體產能？他列3大恐怖後果：最後就是賠上未來

台美關稅談判歷時9個月，美國今（16）日終於宣布將台灣關稅降至15%，但條件是台灣晶片企業對美國投資至少2500億美元，以擴大在美半導體生產。美國商務部長盧特尼克進一步指出，在總統川普任內，目標是將台灣整個半導體供應鏈產能的40%轉移至美國。對此，臉書粉專「政客爽」感嘆，台灣長期依賴一個產業，還讓半導體作為談判重要籌碼，最後就是賠上未來。

政客爽在臉書發文直批，對美國的15%關稅，賴政府談得最慢，實際也賠上未來，這並非單純的15%關稅問題，而是半導體產業核心競爭力的結構性轉移美國。商務部長已經烙下狠話「川普目標是任內讓台灣半導體供應鏈4成搬到美國」。

政客爽列出此舉可能帶來的三大後果：

第一，台灣本土的供應鏈生態系會被迫隨著台積電一起赴美設廠，導致台灣本土產業聚落的萎縮（減少工作機會、人才外移等問題），台灣半導體過去的強大在於高度集中的「聚落效應」，一旦核心產能分散，台灣本土的生產效率與經濟規模優勢將被攤平，難以維持過去的超高毛利（如台積電美國廠毛利僅8%、台灣廠卻有62%）。

第二，台灣對美國的重要性降低，也造成「半導體矽盾」的防禦性弱化。全球對台灣先進晶片的絕對依賴，是台灣最重要的安全保障，但當美國本土具備了多座先進晶圓廠，並掌握40%的產能後，美國（以及全球）對台灣本土工廠的「不可或缺性」大幅降低。 如果未來發生兩岸戰爭風險，美國具備了自給自足的先進晶片能力，台灣在國際政治籌碼上的談判地位將大不如前。

第三，可能會影響台灣半導體的競爭力。美國的電力、水利、人工與法規成本遠高於台灣， 40%的產能移美，意味著台積電等企業必須承擔長期的成本壓力，為了支應在美的高昂投資（數千億美元）與營運成本，企業可能被迫縮減在台灣本土的研發投入或先進技術探索，這給了競爭對手在技術上反超的可能性。

政客爽指出，台灣最重要的競爭對手就是南韓，而南韓政府雖付出了3500億美金，但成功爭取到讓記憶體與能源產業成為談判擋箭牌，保住了半導體在自己國內的研發主體性、更多半導體本土產能。 台灣長期依賴一個產業，還讓半導體作為談判重要籌碼，最後就是賠上未來。

