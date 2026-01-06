美國覬覦格陵蘭不排除動武 白宮：國家安全優先事項

美國總統川普已多次強調要獲取格陵蘭島。

美國白宮表示，美國正在討論取得格陵蘭島的方案，包括動用武力。白宮在一份聲明中指出，總統川普明確表示，獲得格陵蘭島是「國家安全的優先事項」。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC引述白宮說法報導，美國總統川普一直在討論獲取格陵蘭島的一系列方案，其中也包括動用武力。白宮透過聲明告訴BBC，收獲格陵蘭島是「國家安全的優先事項」。白宮聲稱，總統和他的團隊正討論一系列方案，以實現這項重要的外交政策目標，當然，動用美國軍隊，始終是三軍統帥可以採取的選項之一。

日前川普曾經再次表示，出於安全原因，美國「需要」格陵蘭，格陵蘭島是北約成員國丹麥的一個半自治地區。歐洲盟國如今紛紛聲援丹麥。丹麥總理佛瑞德里克森警告，美國的任何攻擊，都將導致北約終結。

BBC報導，在美國軍事干預委內瑞拉之後，格陵蘭島的未來，問題再次浮現。川普高級助理史蒂芬米勒表示，「美國政府的正式立場是，格陵蘭島應該成為美國的一部分」。在接受美國有線電視新聞網CNN訪問時，他還說，美國是北約的力量。為了確保北極地區的安全，保護和捍衛北約及其利益，格陵蘭顯然應該成為美國的一部分。當被反覆問到，美國是否會排除使用武力吞併格陵蘭島時，米勒回應：沒有人會為了格陵蘭島的未來與美國開戰。