〈美國觀察〉中共對美發動病毒戰？ 台灣要提高警覺！

文/ 巫本添(紐約市）

1: 國會即刻介入，

美國加州第3 選區的國會議員，共和黨的KEVIN KILEY，以及民主黨的加州國會衆院議員Jim Costa ，和共和黨的David Valadao ，三個人共同在2/2星期一在國會提案要舉行聽証會，針對兩黨公衆健康法案Bipartisan Public Health Bill。

（ In response to the incident in Reedley, Reps. Kevin Kiley (R-CA), Jim Costa (D-CA), and David Valadao (R-CA) introduced the Preventing Illegal Laboratories and Protecting Public Health Act of 2025, bipartisan legislation designed to strengthen federal oversight of highly pathogenic agents and high-containment laboratories and to protect Americans from public health and national security threats）

為什麼？ 因為美國聯邦調查局在周末，突擊在拉斯維加斯Las Vegas 一家住房，發現裹面是非法的生物實驗室，而且可能和三年前在加州Reedley 市發現的生物實驗室有關。

2: Biden 拜登政府的聯邦調查局明顯失職。

現任聯邦調查局局長Kash Patel 重啓調查。

三年前被聯邦調查局逮捕到的罪犯仍然關在監獄裹。 這個人是中共中國人，中文名字叫朱家北，英語有兩種譯名，一個是中共的譯法，直接把姓放在前面Zhu Jia Bei ， 另外一個是台灣的譯法Jia Bei Zhu (transliterated as Zhu Jia Bei or Jia Bei Zhu)。 朱家北被聯邦調查局認為，可能和中國共產黨CCP 有關， 而且朱家北也有可能就是CCP high range member 中國共產黨高階黨員，

因為這個案件相當離奇嚴重，在此特別把朱家北用過的英文別名Aliases列出： Jesse Zhu, Qiang He, 和David He。美國聯邦調查局認為應該不只有這三個別名。

朱家北在監獄中仍然可以收到從中共中國電𣾀過來的美金，來付他的開銷，（ 按： 這很明顯是拜登政府聯邦調查局的失職。） 這是現在的聯邦調查局透露的訊息，所以很有可能Las Vegas 的房子，不管是租的或買的，都有相同的水電瓦斯供應的付費開支。 這是今天晚上福斯新聞Fox News 透露的訊息。

Las Vegas 房子裹面的東西擺放，類似加州Reedley 的房子內的生物實驗室。 根據福斯電視新聞Fox News 的報導， 加州Reedley 的房子裹面有：COVID 19武漢（ 中國） 肺炎的生物原種細菌，以及測試藥， HIV 俗稱愛滋病毒， 原文是Human Immunodeficiency Virus 人類免疫缺乏病毒，（ 按： 譯成「人類免疫缺陷病毒」是一種誤導，缺陷？ 天生的？ 根本是誤導，HIV 這種病毒，會攻擊免疫系統，因為這種病毒直接破壞免疫細胞，並且容易感染。） 另外尚有懷孕測劑Pregnancy （ 按： 這是相當恐怖的可能性動手腳殘害無辜的下一代。） ， 以及很多疾病的測劑。

而這次卻是因為被聘去打掃的工人，發現不對勁，勇敢舉發。 聯邦調查局迅速追查，另外發現有更多給老鼠作病毒實驗的証據。 是另外有人在此進行病毒研究？ 朱家北在獄中指揮？ 中共如何指揮朱家北？ 是否尚有更多類似此實驗室存在美國其他地方？ 是真正的實驗室？ 或病毒恐攻的儲存室？

另外一個驚人事實是，朱家北是在加拿大已被通緝的身份，逃入美國，他在加拿大仍然是中共中國公民身分。而且加拿大法院已經判決，罰款是加幣3 億 3 千萬元。罪名是「智慧產權偷取」。

The illegal biolab was run by a PRC citizen who is a wanted fugitive from Canada with a $330 million Canadian dollar judgment against him for stealing American intellectual property.

住在加州Clovis 市，三年前被聯邦調查局關入牢房，尚未結案，罪名是 manufactured, imported, and distributed thousands of misbranded COVID-19, HIV, pregnancy, and other diagnostic test kits。 「製造，進口，販賣成千上萬的用假名標籤的武漢肺炎病毒，愛滋病毒，懷孕試劑及診斷試劑。」。

最嚴重的是這些病原體的存有：encoded potential pathogens, including HIV, malaria, tuberculosis, and Covid。

另外也發現Ebola 病毒的大量儲存。這種病毒致死率高達90%。

也有用老鼠為對象的注入Covid -19 ( 即武漢肺炎）病毒，目的是讓老鼠到處傳染給人類。（ 根據加州提告資料：The biolab contained nearly a thousand transgenic mice, genetically engineered to mimic the human immune system. Lab workers said that the mice were designed “to catch and carry the COVID-19 virus.”

令人不寒而慄。

3: 拜登政府的聯邦CDC 拒絕幫忙化驗。令人難以理解。

2023 年的記錄，加州聯邦調查局要求聯邦CDC 幫忙化驗，被拒。

After local officials who discovered the lab sought help from the CDC and others, the CDC refused to test any of the samples.

Las Vegas 生物實驗室被發現後，聯邦調查局只說類似加州的佈置，內容仍在檢查中。

朱家北原本是中共中國國營公司的高幹。而且這家國營公司和中共軍方系統有關聯。

朱家北在加州的公司資金來自中國的國營銀行，金額上千萬美元以上。

拜登政府的聯邦調查局到2024 年年底，這兩年有調查到什麼？ 可不可能等於零？

朱家北2023 年10 月入牢， 而且已經排定今年2026 年四月開庭審判。 是否會廷期？

朱家北在加州的公司叫David Destiny Discovery, LLC， 根據報導上周末發現的Las Vegas 翻版非法實驗室，是同一批人，以朱家北為首。 相當離奇離譜，可見另有指揮系統。

本文作者另外查出，這個Las Vegas 地址的管理人是Ori Soloman ， 也叫Ori Salomon ( 只差一個字母）。 上周末也被聯邦調查局逯捕。而朱家北也是這個新地點的擁有人。

結論：

任何有關中共對美國的恐怖加害案件，合理的懷疑，也有可能在台灣發生。

CHRISTOPHER DELZOTTO (LAS VEGAS FBI SUPERVISORY SPECIAL AGENT )聯邦調查局在拉斯維加斯的調查員，召開記者會，公佈新案件內容。 緊接著，聯邦調查局局長Kash Patel 上Fox News 晚上六點Bret Baier 的特別報導節目，透露不少案情的進展。

事在人為，台灣情治單位，必須𧫴慎注意美國聯邦調查局對這個案情的發展，以及牽涉到台灣的可能演變。台灣最高行政當局也應該展開全方位的調查，到底在台灣有無中共這樣的實驗室存在？

台灣立法院都已經有中共背景的人，進入當立法委員（ 不分區立委？ ） ？ 有什麼事中共不敢做？