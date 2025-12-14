〈美國觀察〉中共能否得到H200晶片仍然未定數



文/巫本添(紐約市）

前言

美國總統川普批准了Nvidia 輝達賣最先進的H200 晶片給中共。 部分國會議員認為對美國國安有可能造成危害，其中最重量級的人物是衆院的Chair of the House Homeland Security Committee , 國家安全委員會主席Andrew Garbarino， 是紐約州長島的衆議員， 也是共和黨人（ 和川普總統同黨），他提出反對意見，認為需要重新檢視。

Andrew Garbarino 是在今年7 月在衆院被選上這個很重要的職位，這個國土安全委員會是美國911 恐襲事件之後成立的。 底下是Spectrum news在他被選上時的報導：

U.S. Rep. Andrew Garbarino has been selected as the next chairman of the House Homeland Security Committee.

The Long Island Republican’s ascension to the post comes after the former chairman, former Rep. Mark Green, of Tennessee, resigned from Congress suddenly over the weekend.

“I am honored to have earned the trust and confidence of my colleagues to lead the House Committee on Homeland Security,” Garbarino said in a statement. “As a lifelong New Yorker and representative of a district shaped by 9/11, I understand the stakes of this responsibility. ‘Never forget’ is more than a slogan. It is a commitment I have carried with me throughout my entire adult life and one that will continue to drive my work as Chairman.”

（ 7/22/2025 written by Luke Parsnow , Spectrum News的報導）。

爭議不斷：

第一，台灣地位的突出，史無前例。

H200 晶片是台灣台積電根據輝達的設計而製造的。完成後，運回美國，美國政府重新檢查及複審， 然後才能運往中共中國。

第二，美國政府拿賣價的25% ， 也是史無前例。

所謂「資金分享」Revenue Share 的規定，是創先例的， 輝達Nvidia 晶片的售價，其中25% 是美國政府的。

第三， 從H20 到H200 的比較：

前任總統拜登政府在2022 年禁止H20 出售給中共中國。

川普總統的政策大轉彎，准許更先進的H200 晶片出售給中共中國。但是加了一句： 被批准的中國顧客Approved Chinese customers 。 那麽那些是被批准的中國顧客？ 怎麼界定？

國會最大的顧慮是中共會因得到H200 而增強中國的AI 競爭力，並且轉用到軍事用途。

第四， 輝達Nvidia 總裁黃仁勳Jensen Huang 的說詞。以及AI 發展的國安問題。

黃仁勳認為不賣給中共中國，是自我設限。因為中國遲早（ Soon 很快）會追趕上來，自己製造。 這個說詞， 在美國引起很大的爭議，認為黃仁勳只顧輝達的利益，無視美國的安危。Nvidia 股票總值曾經衝破5 兆美元，是全世界第一個衝破5 兆美元總值的上市公司。

加上AI 的發展速度和美國國安問題，直接掛勾，黃仁勳的說詞，是很難令美國國會信服的。 因為美國朝野及民間智庫，公認一個事實：中共中國是美國最大的Adversary 敵對的競爭對手。 （ 這是很克制的用詞，不用敵人Enemy來形容中共中國，其實是異曲同工的保留說法。）

結論

中共中國的接受否是個問題？ 誰製造出來的話題？ 中共中國的欲拒還迎？ 假仙？

美國媒體有這種解讀：

potential Chinese rejection or reliance on local innovation may limit impact.

潛在的中國拒絕或中國依賴中國本土公司的創新，可能減低影響程度。

也有這種解讀：

美國2022 年對H20 的禁售，可能會影響到北京的意願。

就事論事，H200 公認是晶片功能的重大突破。 脹風的華為，以及假裝民有的阿里巴巴，能有這種人才及能力？ 靠收買台積電的賣台技術人員？

然而，有一點可以肯定的是中共是說謊的高手。

時間將証明一切。