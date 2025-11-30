〈美國觀察〉山雨欲來風滿樓 從委內瑞拉危局看台灣未來
文/巫本添(紐約市）
委內瑞拉海空全部被美軍封鎖 川普志在必得
昨天11/29 星期六早上美國川普總統在他創立的Truth Social 宣佈對委內瑞拉航空整個封鎖：
“To all Airlines, Pilots, Drug Dealers, and Human Traffickers, please consider THE AIRSPACE ABOVE AND SURROUNDING VENEZUELA TO BE CLOSED IN ITS ENTIRETY,”
「給所有的航空公司，飛行員、 毒販， 人口販運者，請認定：委內瑞拉領空及其周圍完全禁飛。」
這是在美國川普總統和委內瑞拉總統Maduro通過電話之後發生的。可見是話不投機，毫無交集。
昨天在委內瑞拉被美國完全海空封鎖之後，委內瑞拉的外交部長YVAN GIN PINTO （VENEZUELA'S FOREIGN MINISTER） 譴責川普宣布對委內瑞拉領空的封鎖：
"Venezuela denounces and condemns the colonialist threat that seeks to undermine the sovereignty of its airspace, constituting a new extravagant, illegal, and unjustified aggression against the people of Venezuela."
「委內瑞拉正式強烈譴責殖民主義者的威脅，以及破壞委內瑞拉的領空主權，造成極端過份的/ 非法的/不合理的對委內瑞拉人民的侵略。」
事實上， 在11/27 Thanksgiving 那天，美國總統川普已經公開宣稱美國很快會對委內瑞拉境內的毒販，發動陸上攻擊，這是美國在加勒比海 the Caribbean Sea對毒販海上運輸全面攻擊的升級。 公開從空中攻擊加勒比海海上的運毒船的記錄影片，共有21 次。 運毒船全毀，無人倖存。
川普總統感恩節那天，公開感謝美國空軍第7 攻擊分隊the Air Force’s 7th Bomb Wing 的成功完成任務。川普總統並且估計85%運毒是從海上，要阻止委內瑞拉毒販從陸地運輸入美國，就是直接攻擊委內瑞拉境內的毒販，這個陸上攻擊是相對比較容易。而且很快會進行。
“Also, the land is easier, but that’s going to start very soon,”
而川普總統早已說過委內瑞拉的總統Maduro 是委內瑞拉最大販毒集團 Cartel de los Soles的首領：
The alleged drug trafficking group associated with Venezuelan President Nicolás Maduro and other high-ranking officials is known as the Cartel de los Soles(or "Cartel of the Suns"). The U.S. government designated it a foreign terrorist organization in November 2025
美國川普總統等於要委內瑞拉的總統Maduro 自己下台，因為上兩次選舉2019 年及2024 年委內瑞拉現任總統Maduro 都是自行宣布當選，而不是委內瑞拉國會所認定。美國國務院早已宣佈活抓Maduro的獎金是5 千萬美元。
WANTED: NICOLÁS MADURO MOROS
REWARD INCREASE OF UP TO $50 MILLION
明顯地，美國總統川普志在必得， Maduro 自動下台而且離開委內瑞拉，尚能保住性命。目前川普總統尚能接受。不然Maduro 的下場會更慘。
Maduro 的靠山─俄國、中共何以保持沈默？
美國國防部長赫格塞斯電告馬杜洛做出選擇
華爾街日報有專文討論中共和俄國目前不介入的原因，其實沒有那麽複雜。 俄國普丁Putin 攻擊烏克蘭四年，困難度完全超出Putin 及中共XI 的預估， 俄國和烏克蘭雙方死傷慘重，雙方都已經打到沒錢而且沒人當兵。目前Putin 有意願接受美國總統川普的調停，和美國談成28 個條件，烏克蘭Zelensky 只願意接受19個條件。 但是川普總統認為停戰協議，指日可待。中共XI 廹切地和川普總統見面和談，就是怕失去世界舞台， 因為川普總統在北約NATO 的領導地位，已經毫無疑問。
川普總統在自由世界的龍頭地位，是公認的。 中共瘋狂地用媒體攻擊日本的女首相高市早苗，因為高市追隨安倍的： 台灣有事，日本有事。高市早苗在日本國內的民調不減反增，日本女首相根本不怕，因為川普總統之前公開在世界媒體前面，面對高市早苗說：無條件支持高市早苗，任何時間他（川普總統）都和日本站在一起。 這是說給中共XI 聴的。
美國經濟及軍事的強大，是中共和俄國加起來也沒有辦法跟得上的。所謂「識時務者為俊傑」是也。
何況中共的經濟每況愈下，美國的對等關稅，泰山壓頂，再加上美國切斷中共的供應鏈，不但公開表示，並且有辦法吸金，川普總統說到目前美國已經肯定18兆美元從世界各國進來投資美國，並且到今年年底上看20兆美元，等於超過美國國債的一半。 ( The total US national debt is over $38.3 trillion as of November 25, 2025. This amount is the accumulation of all past borrowing by the federal government and continues to increase. For example, the debt was $37.64 trillion at the end of the 2025 fiscal year on September 30, 2025.) 美國國債到今年11 月25 日是38.3 兆美元。
結論
中共對印度是退一步則海擴天空，對日本只是打腫臉爭面子，對南韓只會用金錢戰術勾引。而中共對曾經打過的越南也只好採取安撫政策，對臨近的菲律賓恐嚇，結果是反效果，激起美國和菲律賓甚至舉行聯合軍演，美國軍隊入駐最靠近台灣的菲律賓海島。中共對日本的恐嚇，只會激起日本和美國在軍事上的更密切合作。日本國防經費增加，日本重新建軍。星加坡也公開表態和美國加強關係。
中共以一帶一路為藉口，進入美國的後院中南美洲， 美國在川普總統的領導下，正在清理後院。而且連續勝利（例如巴拿馬運河事件）。
中共只會欺負台灣。 中共目前對付「台灣地位未定」論，是以中國內戰尚未結束為主軸論述， 說國共內戰尚未結束。國民黨在台灣，所以台灣屬於中共中國。
國民黨KMT 目前和中共關係最密切的是連戰這一派， 是主軸。連家的接班就是他的兒子連勝文，國民黨現任主席鄭麗文就是連戰派系。國民黨第二個派系就是以馬英九為首。國民黨第三個派系就是在立法院的韓國瑜/ 傅崐萁這幫人。 而韓曾經是柯文哲的人， 所以這幫人是和民衆黨掛勾的。
目前中共對台的政策是利用國民黨而把中共的人送入台灣，對內腐化台灣的政治架構，明爭暗鬥，讓台灣立法院開大門，請中共入台。這是王滬寜的不戰而屈人之兵的對台如意算盤。
美國川普政府，不知道嗎？ 美國川普政府毫無對策和作為嗎？看看委內瑞拉局勢的演變， 看看南韓換總統之後局勢的演變，就知道美國在台灣未來的佈局。
台灣將是川普政府下一個日程表Schedule 。
