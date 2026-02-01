〈美國觀察〉 川普劍指伊朗、古巴 意在封殺中共國擴張

文/巫本添(紐約市）

第一，美國對伊朗開戰？ 要伊朗改朝換代？

1/31/2026 星期六，美國川普總統在Air Force One 專機上，接受記者詢問關於伊朗何時開戰？ 川普總統回答說伊朗已經和美國在談判。至於談的內容是什麼？ 伊朗的領導人會不會下台， 川普總統回答說，這只有伊朗當局會知道。

根據福斯新聞Fox News 報導，美國在中東有18 個軍事基地，進入備戰，美國的大規模的艦隊，包括航空母艦，所謂ARMADA 已經大軍壓境伊朗，氣勢大於一月初活抓委內瑞拉總統Maduro 的佈局，伊朗自稱有超級高速遠程飛彈，可以攻擊美國艦隊，伊朗並且宣稱不會放棄製造核武。伊朗並且繼續殺境內，示威反現任政府的人士，目前估計死亡人數已經超過2 萬人以上，被關的至少3 萬人以上。

美國全面封鎖伊朗， 俄國及中共中國毫無公開表態，禁聲程度更甚於美國上個月初，全面封鎖委內瑞拉的時候。

第二，中共一反常態，什麼原因？

1/28星期三美國國務卿兼白宮國家安顧問Marco Rubio ， 在參院接受質詢，是針對1/3 美軍活抓委內瑞拉總統Maduro的事件， 重點在美國總統採取軍事行動前，是否需要美國國會的授權。 Rubio否認是宣戰行為，而是追捕美國通緝有案的販毒罪犯Maduro。 Rubio 宣稱即使美國總統宣布對敵國開戰，也有明確的規定，是開戰後再通知國會，至於多少天等法律細節， Rubio 說得很清楚。

突然，有位民主黨參議員問：中共中國CCP China 是否會學美國活抓Maduro 的方式，對台灣下手？

Rubio 回答說他不知道，但是他又說這次活抓Maduro 的高度科技技術，美國絕對是獨一無二。

Rubio 這個說法在隔天1/29 白宮內閣會議的會前會中（按： 正式閉門會議前開放給記者照相，且有幾個內閣發言，但是這次川普總統宣布不會像上次那樣長時間，也不接受詢問。） 得到証實。

因為戰爭部部長Pete Hagseth 特別強調，對委內瑞拉的突襲活抓Maduro 夫婦兩人的行動，只有美國有這樣的科技，也只有美國能做得到。

Rubio 很有外交技巧的確認中共不可能做得到。台灣境內替中共發聲的媒體新聞，以及Talk Show 那些親共的所謂美國專家，說中共會如法泡製的胡說八道，完全破功。

這位民主黨參議員又問有關張又俠下台事件的內情，並且問是否會造成Xi 加速對台灣的開戰時間。

Rubio 也回答說他不知道，但是他卻說中國的軍隊和別的國家不同，各個軍區也需要在經濟上獨立，不是那麼簡單。緊接著Rubio 說Xi 的任期會有多久，他也不知道。 Rubio 這個說法也是有根據的。

（ 按：根據鄧小平在1980年提倡的「廢除領導幹部職務終身制」，重新設立原來被廢除的國家主席和副主席，任期為五年一屆，連任不能超過兩屆。但是， 2022年10月23日，Xi 在中共二十屆一中全會上「第三次」當選為中共中央總書記，又於2023年3月10日也「第三次」當選為中華人民共和國主席。）

所以，誰曉得？2028 主席五年任期一到，Xi 會不會再「第四次」當選連任？ 任內？

中共中國的外交部，對Rubio 在1/28 參議院所說的，也毫無反應，不像以前，動不動就發言攻擊美國干涉內政！

第三，美國總統川普對付古巴的手段

根據白宮本周公開的記載：

* President Trump signed an EO to impose tariffs on goods from countries that sell or provide oil to Cuba.

「 川普總統簽署對古巴的行政命令（ EO 即Executive Order ) : 任何國家提供或出售石油給古巴，這些國家出售給美國的貨品將被加以關稅。」

這個行政命令，証實在委內瑞拉Maduro被捕之後，古巴將是川普總統的下一個目標。 古巴已經失去委內瑞拉的供油來源，唯一可能供油給古巴的國家就是俄國， 而另外唯一可能金援古巴的國家就是中共中國。

俄國尚未說什麼，中共中國也尚未說什麽。古巴的經濟在委內瑞拉未供油之後，立即急速下墜，古巴國內貨幣價值連老百姓都不相信，美金成為唯一可信的交易貨幣。以物換物。危機四伏，人心浮動。什麼時候發生暴動？ 指日可待吧！

結論

美國國會兩黨雖然再度在預算上有所爭執，而且聯邦政府有些部門的預算可能不會通過，搞成沒有錢而無法行政 Shutdown 。基本上是民主黨針對國家安全部DHS ，底下的I.C.E部門執行逮捕非法移民政策及方式的反對。 但是危機不會像去年那樣全面性，而且不會是43 天的聯邦政府停擺。 專家認為明天開始的這個星期可以見真章。

美國國會兩黨，對中共中國的政策是相同的： 中共中國是美國的敵對國Adversary。

申請美國永久居留權（ 綠卡）及申請成為美國公民，最重要的條件之一，仍然是申請者宣誓並不是共產黨黨員。

台灣就不同了，國民黨KMT 公然認定中共中國是親人，基本上KMT 和白黨是反美政黨，並且認同獨裁沒有人性的中共政權，公然同意台灣是中共中國的領土， 所謂兩岸之爭是內政問題的說法，就是認同台灣是中共中國的領土，不是嗎？

美國知道Acknowledged 中共的主張，美國國務卿Rubio 1/28 在參院聽証會上也說他「知道」中共中央對台灣的主張。「知道」並不是「𠄘認」或「同意」。Acknowledge is not Agree or Admit。

美國總統川普也是經常說，他知道Know 中共主席Xi 認為台灣屬於中共中國。

美國總統川普「知道」很多事情的內幕，這也是全世界都「知道」的事實。