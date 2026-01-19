〈美國觀察〉川普總統對世局的宏觀

文/巫本添(紐約）

伊朗年輕一代爭自由民主，前撲後繼，期待川普總統的援助，推翻Ayatollah Ali Khamenei的極端伊斯蘭王朝。

世局事實

第一：

標題：川普政府全面加緊對委內瑞拉的控制。

委內瑞拉，中共以「一帶一路」在委內瑞拉的投資，再加上軍事裝備/ 以及地對空和地對地的飛彈大炮/ 以及防空系統等等， 來交換委內瑞拉的石油， 並且以委內瑞拉為「芬太尼」Fentanyl 製造大本營，經由海路/ 陸路/ 空中，運往美國，毒死美國人。 川普總統已經成功控制委內瑞拉，切斷石油供應中共， 並且宣佈中共中國必須以美國制定的市價購買。委內瑞拉的毒販已經逃入哥倫比亞，包括一些反美的武裝部隊也逃入哥倫比亞。

委內瑞拉的女副總銃已經代理總統，完全聽命於川普政府，由美國國務卿Rubio 負責指揮。

中共不但投資泡湯， 而且喪失委內瑞拉的軍事基地，喪失石油不付現金的交換。

川善總統成功消滅中共（當然包括俄羅斯）在委內瑞拉對美國的威脅。

第二：

標題：川普總統的The Greenland Endgame 格陵蘭終局：

Greenland 格陵蘭局勢， 演變成在1/16 星期5，歐盟有7 個國家派出所謂7 國聯軍進駐格陵蘭，台灣傾共媒體即刻誇大報導： 北約內鬥/ 北約瓦解。事實上這7個國家總共只派37 人去： 法國15 人， 德國13 人， 瑞典3人，挪威2人，芬蘭2人，英國1人，荷蘭1人。而且德國先到，第二天就走人。玩真的？

結果是：

第二天星期六（1/17日），川普總統正式宣布，從2月1日對歐洲派兵7 國再加丹麥，共8 國向美國出口的所有商品徵收10%的關稅。

緊接著：

川普總統同天星期六在「Truth Social」向全球公告，直接再加碼：今年6月1日起，對這八國的關稅將提高至25%，－直到美國實現格陵蘭的獲取為止。

川普對這8 個國家提出警告：

（ 也是在1/17 也是在Truth Social )

This is a very dangerous situation the Safety , Security, and Survival of our Planet . These Countries, who are playing this very dangerous game, have put a level of risk in play that not tenable or sustainable.

「對我們整個世界的處境安全和集體保障而言，這是非常危險的情況。這些國家，正在玩這種相當危險的遊戲，已經造成相當程度的危險，根本無法依靠或無法持續。」

川普總統完全不諱言，中共中國和俄羅斯在北極圈的軍艦/ 潛水艇佈局，意圖是想攻擊並且征服美國。美國現在正在佈置Golden Dome 金穹，反制任何導彈/飛機/遠程炮彈的攻擊。

對全世界表明美國要擁有Greenland 是美國的Endgame. 勢在 必得。而且美國要購買Greenland 巳經搞了150年。他在這一任總統任內，非得完成這個宿願。這個不惜和歐洲北約組織對立。等於是先發制敵（ 中共中國及俄國）。 並且同時警告這兩國，在這個時候不要估錯美國川普政府的決心。

第三：

標題：要伊朗現在的政府改朝換代，絕對堅持伊朗恢復民主自由的制度：

伊朗年輕一代爭自由民主，前撲後繼，期待川普總統的援助，推翻Ayatollah Ali Khamenei的極端伊斯蘭王朝。

也是在星期六（1/17 ）伊朗的宗教/ 國家領袖Khamenei 自己公開宣稱，伊朗已經有5 千名反叛份子被擊斃。

根據英國BBC的報導說有些被殺的人是在”in an inhuman, savage manner," 一種不人道而且殘酷的方式被殺死。

同天，根據星期六（1/17）晚上八點福斯新聞Fox News 的節目主持人Mark Levin 的描逑，伊朗軍隊是用重機槍從背後連續掃射Machine- gunning protestors from the backs. 他說死亡人數是一萬人以上。而且被抓去坐牢的人超過10 萬人以上。

他又說死去的人大都是年紀20 上下的年輕人，而且死不瞑目，躺在地上眼睛張開，看著天空。

但是根據同天晚上9 點的Fox News 節目主持人Lara Trump ( 川普總統的媳婦），在節目中訪問一個曾經在伊朗坐過牢而且逃出來的伊朗年輕人說： 死亡人數超過1 萬6 千人以上， 這個死裹逃生的年輕人，說伊朗人民渴望川普總統能來解救他們，因為川普總統有能力恢復伊朗的自由經濟，讓他們過更好更自由的生活。

伊朗首都已經出現，反政府示威的人，把街道名稱改成川普大道Trump Ave 。

台灣的媒體根據美國反川普的華盛頓郵報Washington Post 在1/18 星期日晚上的報導，認為美國總統川普暫時不攻擊伊朗是因為美國軍隊尚未準備好。而且川普在1/18 所說的伊朗暫停不槍殺處決8 百人示威者，是因為他（ 川普）說過再殺示威者，他（ 川普）會直接攻擊伊朗政府的原因。

華郵認為這是川普總統沒有能力馬上出兵，替自己找下台階。包括台灣傾賴清德政府的媒體也照登不誤。這對台灣末來的安危，並不是好事。

伊朗流亡政府的前伊朗國王的兒子Reza Pahlavi ，在美國提出6 個步驟計畫，給現在的德黑蘭政權Tehran’s Regime 壓力。

伊朗政府在首都Tehran 政府擁有的電視台報導中，公開秀出川普總統在2024年競選時，第一次在賓州Butler 鎭被暗殺未死的新聞報導照片，公開寫出，下一次對川普總統的暗殺，川普必死無疑。言下之意，伊朗政府正在策劃暗殺川普。

美國保護川普的國家秘密局Secret Service 公開表示已經知道伊朗預謀暗殺川普總統。

美國前總統小布希駐NATO 北約大使Kurt Volker 公開在Fox News 宣稱川普總統攻擊伊朗政權是箭在弦上。美國共和黨參議員Tom Cotton 認為伊朗自不量力， 公開要暗殺川普總統， 必將自食惡果。

結論：

美國目前對外態勢：

川普總統底下三員大將，副總統主導毆洲（ 烏克蘭/ 俄國）及中東（ 伊朗），對付俄羅斯；國務卿主導美洲（ 加拿大及中南美），對付古巴等國； 財政部長及商務部長主導亞洲事務（ 中國/台灣/日本/ 南韓）對付中共。

戰爭部長及中央情報局長主導對外戰爭。

川普總統白宮幕僚，能人輩出，忠心耿耿。是美國第二次世界大戰之後，最強的陣容。

而台灣的現在及未來的安危，最大的因素將是白宮的主人是誰。 另外一個重大因素是台灣的總統是白宮要的人，或是中共要的人。 那麽就是選舉定生死。