〈美國觀察〉川普說美國擁有格陵蘭勢在必得



事由

1 月9 日星期五下午美國川普總統在白宮召見美國大石油公司老闆，會前會公開介紹共17 家石油公司和媒體見面，實況轉播。全程約一個半小時。然後再開正式的不公開的閉門會議。

這17 家公司是： Chevron, Exxon, ConocoPhillips, Continental, Halliburton, HKN, Valero, Marathon, Shell, Trafigura, Vitol Americas, Repsol, Eni, Aspect Holdings, Tallgrass, Raisa Energy and Hilcorp.

這17 家公司預期將參與在委內瑞拉的美國控制的石油生產，包括開採設備的現代化。其中只有一家公司有異議，就是Exxon ， 會前有輕微異議，會後更不像話，1/13 星期二，川普總統痛批Exxon 不識時務。

會前會的川普團隊參加的有副總統Vice President JD Vance, 國務卿Secretary of State Marco Rubio, 能源部長Secretary of Energy Chris Wright and 內政部長Secretary of the Interior Doug Burgum 。

會前會介紹完之後，川普照例舉行記者會，基本上這時候就是全世界最重視最矚目的： 川普總統最爆料最刺激的「言論發表時段」。

內容

第一： 川普認為美國不進去，俄國和（或）中國必然進去（格陵蘭）。

記者開炮的問話，不是有關當天的主題： 委內瑞拉的石油開採現代化。而是Greenland 。

川普總統馬上如此定調：Russia and China will not move in on the nations of Venezuela or Greenland on his watch. 在他任內（ on his watch )俄國和中國絕對不可能「進去」（ move in ) 委內瑞拉和格陵蘭。

川普總統接著解釋：

“We are going to do something on Greenland, whether they like it or not”

“Because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor."

「我們將對格陵蘭有所動作，不管他們喜歡與否」

「 因為如果我們不擁有格陵蘭，俄國或中國會佔領格陵蘭，而我們並不要俄國或中囤來當我們的鄰居。」

當有記者問格陵蘭（丹麥的獨立屬地） 及丹麥不是美國的盟國嗎？ 川普總統再度強調：

“We don't want to have Russia there,"

“We don't want to have China there. And, by the way, we don't want Russia or China going to Greenland, which, if we don't take Greenland, you can have Russia or China as your next-door neighbor. That's not going to happen."

我們不要俄國在那邊。

我們不要中國在那邊。

順便再說：我們不要俄國或中國在格陵蘭。

假如我們不拿下格陵蘭，你就會有俄國或中國成為你們的隣居。

這不會發生。

川普再加一句，說他會和丹麥談交易條件。並且再強調：

if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way.

「假如我們不能就此善意收場，那我們就會用硬來的方式收場。」

第二，川普認為格陵蘭島不見得只能屬於丹麥。

格陵蘭島是丹麥王國底下的自治區。

川普接著說：

“And, by the way, I'm a fan of Denmark, too, I have to tell you. ... But, you know, the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land. I'm sure we had lots of boats go there also,"

「順便再說，我也是丹麥的粉絲，我必須告訴你們，但是他們在500 年前有一條船在那裡登陸，並不能說他們擁有這塊土地，我很肯定地說我們也有很多船到那邊。」

美國軍隊在1/3/2026 星期六早上對委內瑞拉採取軍事行動，相當成功。活捉委內瑞拉獨裁Maduro 和他的太太Cilia Flores。以「毒品恐怖主義陰謀及毒藥走私」起訴他們兩人。

川普在此軍事行動巨大成功之後，即刻對這些人提醒：”anyone who would threaten American sovereignty or endanger American lives.”

「任何人威脅美國的主權或者意圖傷害美國人的生命」。

川普在上一任當總統時（ 2016當選任期2017至2020 ）已經經常提及獲得格陵蘭的看法，因為格陵蘭是存在於北極區連接北美和歐洲的重要戰略地位。在委內瑞拉的軍事行動成功之後，川普立即再說出必須擁有Greenland。1/9星期五的記者會上再度不斷發表他的看法，強調美國「勢在必得」。

結論

川普說："When we own it, we defend it."

「我們擁有，我們防衞。」

二次大戰之後， 美國只在格陵蘭的西邊臨海有一個軍事基地。

在剛剛過去的1月10 日星期六，川普在其總統專機Air Force One 上，慣例回答隨機記者的發問。那時川普總統正從佛州住家Mar-a-Lago，飛回D.C. 白宮。川普說：

“Right now. Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place,"

「 現在格陵蘭周邊海上到處是俄國和中國的船隻」

川普又說：

“If you take a look outside of Greenland right now, there are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger. There are Russian submarines all over the place. We're not going to have Russia or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. So, we're going to be doing something with Greenland either the nice way or the more difficult way," .

「假如你現在仔細看格陵蘭的四周，到處是俄國的登陸攻擊艦，中國的攻擊艦更大隻。俄國的潛水艇到處密布四周，我們不會讓俄國或中國佔領格降蘭，假如我們不佔領，他們就會去佔領。所以我們必須採取行動獲得格陵蘭，用軟的買過來，或者用硬的先佔領再來談條件。」

今天1/14/2026 星期三早上， 丹麥及格陵蘭的外交部長雙雙到白宮求見川普總統，結果呢？ 川普總統並未被其說動，仍然堅持美國為了生存安全，必須攞有Greenland 。

今晚（1/14/2026 ） 六點，丹麥外交部長接受福斯電視台Bret Baier 的獨家專訪，態度已經軟了下來，強調丹麥對格陵蘭的福利制度，不是美國能夠𠄘擔， Bret Baier 馬上糾正他，說川普出的高價給格陵蘭居民的錢， 超過丹麥10 來倍，丹麥能負擔得起？

丹麥跟川普總統談錢，是一大失策。 丹麥沒有能力單獨防衛格陵蘭，來對抗中國及（或）俄國是殘酷的事實，甚至北約NATO 介入而沒有美國介入，也是不可能對抗俄國及（或）中國，俄烏戰爭就已經証明。

川普總統說擁有，才有全力防衛的正當理由。並不是無端的說詞。更何況川普說過，俄國和中國聯合對美國開戰，也不是美國的對手。

