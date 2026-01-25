〈美國觀察〉川普DAVOS 演講批歐洲風力發電政策錯誤 台灣應引以為鑑
文/巫本添(紐約市）
川普總統1/21/2026 星期三在瑞士DAVOS 的WEF 世界經濟論壇上， 直接談到風力發電的根本問題。並且川普總統更公開批評歐洲各國的能源電力不足，就是選擇建造臨海的風力發電設施而造成的後果。
演講之後，美國反川普的左媒體CNBC 借機煸火，說美國總統和北約各國分裂。 故意在文章內如此標題：
‘Loser’ Windmills （失敗者風力發電廠）
這個是非常惡質的故意倒裝句標題。
美國川普總統是這様說的：
（ 底下這一段完全根據WEF 正式公佈的川普總統所說內容的文字記錄，只是川普總統所說的有關Windmills 部分，而川普總統全程總共講了近一小時30 分。）
There are windmills all over Europe. There are windmills all over the place, and they are losers. One thing I've noticed is that the more windmills a country has, the more money that country loses, and the worst that country is doing.
China makes almost all of the windmills, and yet, I haven't been able to find any wind farms in China. Did you ever think of that? That's a good way of looking at it. They're smart. China's very smart. They make them. They sell them for a fortune. They sell them to the stupid people that buy them, but they don't use them themselves.
They put up a couple of big wind farms. But they don't use them. They just put them up to show people what they could look like. They don't spend. They don't do anything. They use a thing called coal, mostly. China goes with the coal. They go with oil and gas. They're starting to look at nuclear a little bit, and they're doing just fine. They make a fortune selling the windmills, though, and I think really, that's one that they wouldn't be surprised if it stopped. They were shocked that it continues to go. They were very friendly with me. They're shocked that people continue to buy those damn things. They killed the birds. They ruined your landscapes. Other than that, I think they're fabulous, by the way, stupid people buy them.
但是CNBC 是這樣報導：
（這裏引用的只是報導的有關Windmills 部分：把川普總統說的內容，選擇性剪接，並且悪意加標題。）
'Loser' windmills
It wasn't just political leaders that drew Trump's ire. The U.S. president, a vocal critic of wind energy, took aim at windmills.
"There are windmills all over Europe," Trump said during his Davos address. "There are windmills all over the place and they are losers. One thing I've noticed is that the more windmills a country has, the more money that country loses and the worse that country is doing."
Trump added: "China makes almost all of the windmills, and yet I haven't been able to find any wind farms in China. Did you ever think of that? It's a good way of looking at it. They're smart. China's very smart. They make them, they sell them for a fortune, they sell them to the stupid people that buy them, but they don't use them themselves.
分析第一點，語言Logic Analysis 邏輯分析：
川普總統所說的 and they are losers . 指的是歐洲變成失敗者，因為他們（ 歐洲）向中國購買了Windmills 風力發電機廠。而不是指歐洲本身原來就是失敗者。川普總統的原意是：不買就不會成失敗者。而CNBC 的文字標題'Loser' windmills ，變成是「失敗者風力發電廠」。
川普總統並没有先說歐洲（各國）是失敗者，這是本末倒置的故意挑撥離間的標題：把歐洲（各國）和川普總統說成為「失敗者歐洲和成功者美國」的對立。 居心叵測，居心不良。
川普總統所說的內容，非常清楚指出中國自己並不使用Windmills 當做能源發電的來源。 川普總統說他知道中國境內並沒有任何Windmills （ 按： 川普總統顯然看過低空人造衛星對中國的關切吧），只是製造來欺騙歐洲各國，造成歐洲各國能源不足。 沒有能源，談什麼經濟發展？
川普總統直話直說，中國沒有否認川普總統所說的「中國沒有Windmills」。川普總統並且說中國有Windmills ， 是用來當様本， 讓境外的儍瓜（ FOOL ) 去參觀，誘使來參觀的代表，去購買。
中國政府回應：China, a global wind superpower, defended its renewables strategy in response, reaffirming its commitment to promoting low-carbon energy.
再度聲明中國對再生戰略及低碳能源的𠄘諾。
中國無法否認川普總統有証據的掀底。
分析第二點：環境保護Environmental Protection
川普總統說， Windmills 使鳥類死亡，破壞海邊景觀。而且破壞人類海邊的使用，而且沒有風，就沒有電，發電量不足。 （ 按： 在台灣颱風來時，，Windmills 整體瓦解，不但不能使用，很難善後收拾，形同廢物。也是中國製造？）
美國川普總統已經下令美國境內全面禁用Windmills 。 川普指出中國大量使用煤炭。而且使用石油及瓦斯，並且開始使用一些核子發電廠，中國並沒有發生什麼問題：
They use a thing called coal, mostly. China goes with the coal. They go with oil and gas. They're starting to look at nuclear a little bit, and they're doing just fine.
結論：
台灣不是要發展AI ? 那麼AI 需要巨大的能源電力， 靠風力發電？ 沒風怎麼辦？靠太陽能？ 沒有陽光怎麼辦？ 川普總統說：
Germany now generates 22% less electricity than it did in 2017 and it's not the current chancellor’s fault. He's solving the problem. He's going to do a great job. But, what they did before he got there… I guess that's why he got there. And electricity prices are 64% higher.
The United Kingdom produces just one-third of the total energy from all sources that it did in 1999. Think of that, one-third. And they're sitting on top of the North Sea, one of the greatest reserves anywhere in the world. But they don't use it, and that's one reason why their energy has reached catastrophically low levels with equally high prices – high prices, very low levels.
「德國現在的供電量比2017 年少22%， 不是現在的政府的錯誤， 他正在修正錯誤，他做得很好，但是以前的德國政府搞成這個局面，我的意思是說現在的情況，電力價格上漲了64%。
英國現在的能源產量只是1999年的3 分之1。這是指全面的不同來源，只有3 分之1， 英國地理位置在北海上，而且北海是世界石油儲量排名在前，但是英國不開採，這是英國的能源重大危機，產量減少，價格上漲。」
美國川普總統鼓勵石油增產，能源獨立，維持油價是美國人負擔得起的價錢，Affordable 。
台灣的能源政策，必須學習美國川普總統的政策，不能中計—-中共中國的鬼計。
