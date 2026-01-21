〈美國觀察〉川普Davos WEF 驚喜演出
文/巫本添(紐約市)
前言：
在1/21星期三今天凌晨，美國總統專機飛到瑞士的DAVOS 達沃思，參加「世界經濟論壇」（ 從1/19 到1/23）， 雖然總統專機有問題而延誤，今天早上仍然準時發表演說，全程一個半小時，毫無倦容， 演講後，緊接著再接受論壇主持人的訪問，回答時間約18 分， 離開時，一面走路一面接受各國記者擁擠的即時問話，有問必答，毫不含糊，典型川普風格。 1/21 早上一開場，其熱烈程度，毫無疑問地告訴全世界，美國川普總統是自由世界的Leader 領導者。
驚喜之一：
川普總統今天1/21下午在Truth Social 社交媒體直接公佈有初步協議：
「根據我和北約秘書長Mark Rutte有成果的會議，我們已經完成初步架構，關於格陵蘭的最後協定，事實上是包含整個北極地區。
這個結果，假如能談成，將是對美國及全部北約國家都是偉大的成就。
根據這個了解， 我將不會在2 月1 日實施增加關稅。另外有關對空防禦的金穹設置，今天的討論也包括了格陵蘭在內。
未來討論的成果將會陸續公佈。 副總統JD Vance 和國務卿Marco Rubio 及特使Steve Witkoff , 假如有需要也會加入其他的專員，來負責這件交涉談判，他們將直接向我報告。謝謝你們對這件事的關切。 」
Based upon a very productive meeting that I have had with the Secretary General of NATO, Mark Rutte, we have formed the framework of a future deal with respect to Greenland and , in fact , the entire Arctic Region. This solution, if consummated, will be a great one for the United States of America , and all NATO Nations.
Based upon this understanding, I will not be imposing the Tariffs that were scheduled to go into effect on February 1st. Additional discussions are being held concerning The Golden Dome as it pertains to Greenland. Further information will be made available as discussions progress. Vice President JD Vance, Secretary of State Marco Rubio, Special Envoy Steve Witkoff, and various others, as needed, will be responsible for the negotiations- They will be report directly to me. Thank you for your attention to this matter !
台灣媒體有關這段新聞，沒有直接引用川普總統的原文，而是翻譯英語媒體的文章各取所需，搞得斷章取義。
驚喜之二：
（此段台灣媒體毫無報導）
川普總統直接批評歐洲某些民主國家，他說不想點名，以免大家傷感情。他說他好些朋友去了歐洲回來告訴他，歐洲這10 年來已經面目全非，因為大量湧入外來移民（ 合法和非法），完全無法融入西方文明，犯罪行為大增，治安敗壞，毒品氾濫，滿街遊民，道德低落。川普總統希望歐洲各國政府，能像他一樣，徹底捕抓非法移民的罪犯，驅逐出境回去他們自己的國家。 歐洲才能恢復和美國一様的西方文 明（ 川普暗示基督教天主教文明）。
美國在歷史上從來沒有總統敢（會）直接批評歐洲各國的內政。 但是川普總統說的是事實。他又說美國盟國的強盛才是美國所需要的，歐洲各國的衰退對美國而言，是個負擔。
川普總統又說： 有強大的經濟實力，才能有強盛的國家。 他希望歐洲各國能和美國一起，在經濟發展共同成長。
川普總統說在DAVOS 有參加者，熱切地直接叫他Daddy 老爸。他深有感觸， 他希望以長者身份來對歐洲各國說這些話。 是愛之深而責之切吧。
這些話，對台灣而言，能聽得進去嗎？ 台灣接受西方的基督教文明，而中共是反對基督教文明。美國911 恐攻，就是伊斯蘭教派激進份子所為。 伊朗宗教領袖不但要殺死所有以色列猶太人，並且直接點名要暗殺美國總統川普。
驚喜之三：
（台灣媒體對此也毫無報導）
川普總統說： HOMES ARE BUILT FOR PEOPLE, NOT FOR CORPORATIONS.
住家是建來給民眾使用，而不是給大公司擁有。
這句話川普總統在昨天1月20 日就職一周年的新聞發表會上說過，在今天對全世界的演說， 再次強調。等於點出自由民主社會的通病。 曾經擁有龐大地產事業的川普總統，能點出資本主義的房地產政策的偏失，犬其難能可貴。
川普總統說，他心中的美國不是租戶Renter 的社會，而是民眾能擁有自己住家的社會。 歐洲各國房地產市場類似美國，大公司擁有，再租給一般上班族， 或者大公司大炒住家房地產，搞得老百姓買不起。川普總統認為這是不對的。 美國夢是老百姓能擁有自己的家。
話說回來， 台灣的住家市場，也不是如此嗎？
川普的住家政策，首先將禁止大公司買住家再出租。 除了先用總統行政命令手段，川普總統也希望國會參衆兩院能訂下永久的法律，藉此增加供應面Supply side ， 阻止大公司炒房， 供應面增加，房價自然會下跌。 這是Supply / Demand 的經濟原理。要一般中產階級就能買得起，這是川普總統新政策，強調負擔得起Affordability 。
另外川普總統在1/20 白宮演說過的信用卡利息不得超過10% 的規定，在瑞士DAVOS 的演講再次提出， 藉此幫助中產階級能向銀行貸款買房。
川普也在研究就職市場的個人401K 退休金存款，是否能用來當做買房的分期付款。
甚至股票擁有能當做買房分期付款的機制，也在川普總統的政策考量之中。
結論：
川普總統在1/21 DAVOS 國際演講，呼應他在1/20白宮的就職一周年的演講內容， 顯示出他為民求福利的決心和意志。
川普總統認為經濟成長和通貨膨脹不是必然的因果關係，經濟成長時，仍然可以控制通貨膨脹， 沒有所謂經濟成長過熱，除非是灌水的假經濟成長。
（ 按： 中共經濟就是如此灌水，真真假假，搞得現在失業人口數量連中共自己也搞不清楚有多嚴重。）
美國股市有史以來的大繁榮，就是川普總統治國的成功証明。失業率下降，美元仍是世界第一的貨幣。 川普總統公開說要以經濟成長來減少美國國債。 並且全面造福民眾，強調Affordability 負擔得起。並且增加老百性的收入，降低物價，降低房價。
川普總統在1 月21 日DOVAS 國際演講，是呼應1/20 就職一周年的白宮演說。並且公開就職365 天的365項的治國成績。
