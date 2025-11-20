〈美國觀察〉美國對中共的全面性戰略
文/ 巫本添(紐約市）
1: 中共對美國稀土供應「鎖喉」Chokehold，加深美國川普政府對中共切斷中共供應鏈的決心。
上星期五11/7 美國財政部長Treasury secretary Bessent 在福斯新聞接受財經記者Edward Lawrence 說位在美國南卡州South Carolina 的稀土工廠， 已經有成果， 不只是價錢會比向中國買更便宜，而且能切離中國對美國的「鎖喉」Chokehold 手段。手中握著一個Magnet， Bessent 說： 「這是25年來第一個美國製造的Magnet 磁石」。 Bessent 並且說： 川普總統將會把這第一個Magnet，放在白宮總統辦公室。
Bessent 又加上一句：”we’re ending China’s chokehold on our supply chain,"我們將結束中國對我們供應𨫡的「鎖喉」。 顯然，切斷中國的供應𨫡， 是美國川普政府正在進行的國策。
中共對美國的稀土供應鎖喉之戰，應驗「物極必反」的哲理。除了中國， 美國對整個地球上有稀土的國家， 全面啟動稀土供應的開採合作，同時來美國投資設廠的高科技公司，其投資金額已超過17 兆美元，川普政府估計到年底可能突破20 兆美元。 投資美國，不投資中國，已成為要進入美國市場的條件。
而美元自二次大戰結束以來，是公認最強勢的國際貨幣。 美國消費市場，美國投資市場，沒有任何國家能夠取代。
中共中國的經濟萎縮，是中共的制度使然。
2: 委內瑞拉Maduro 恐怖份子集團和中共的關係，耐人尋味。
川普總統佈署陸海空大軍在波多黎各Purto Rico南面的加勒比海Caribbean 上， 面對南美的委內瑞拉Venezuela 的北海岸， 在這之前，川普總統公開表示，他已經下令美國中央情報局CIA 人員，進入委內瑞拉，策劃推翻委內瑞拉Maduro 的專制政權。
Maduro 在委內瑞拉實施專制軍事統治， 把委內瑞拉當做對美販毒的基地， 主要是芬太尼Fentanyl ， 自從今年九月開始， 美國已經擊沈委內瑞拉的販毒船超過20 次，船上的毒販無一生存。
美國國務卿在這星期，已經公開宣佈對販毒集團的頭目，就是委內瑞拉的總統Nicolas Maduro， 而且這個集團叫Cartel de los Soles ， 這個販毒集團的成員包括委內瑞拉的高級軍隊將領和政客，和職業販毒份子。毒品也包括Cocaine。
而且美國國務院已經宣佈Maduro 的販毒集團Cartel de los Soles 是國際恐怖分子組織The Terrorist Group。 再過四天（11/24 星期一） 這個認定， 就取得法律上的正式認定。
這個恐怖組織的認定，是正式攻擊委內瑞境內Maduro 集團的法源。 所以美國川普政府是有計劃性的準備， 川普總統已經公開宣布，並不排除直接攻擊委內瑞拉，推翻Maduro 販毒政權。
而伊朗和中共不但支持委內瑞拉Maduro 政權， 而且中共境內的製造毒品原料的工廠，供應委內瑞拉和哥倫比亞製毒原料。為了切斷毒品原料， 這個月川普在川習會之後，派遣聯邦調查局局長前往北京，和對口中共中央政府單位會談， 中共當局答應調查並且切斷毒品原料供應。中共的答應， 能相信嗎？ 川普政府不是不知道其可能性， 就邏輯思維而言，這是搶先機， 佈局Option 選擇權的事先掌控。 所謂醜話講在前面。
這星期， FOX News 周日下午四點至五點的Will Cain Show 節目主持人Will Cain 在節目中，透露準備攻擊委內瑞拉可能另有原因，他說他聽到有人說，直正原因有另外兩個，第一， 伊朗的軍事外圍恐怖組織Hezbollah 已經進入委內瑞拉。 第二， 中共的軍方人員已經在委內瑞拉， 不只是販毒而已。
顯然，這是川普政府故意透露消息，而且也符合常理推斷， Will Cain 本人和美國國防部長，很早以前，就是麻吉好友。
結論
今天， 委內瑞拉Maduro 公開批評美國川普政府，同時伊朗公開支持委內瑞拉的Maduro 政權， 而中共尚未說任何話， 俄國Putin 支持委內瑞拉，也尚未批評川普政府。
相對而言，中共CCP在台灣的外圍最大組織是國民黨KMT， CCP 利用KMT 和民衆黨在台灣的立法院，興風作浪， 從台灣內部腐化台灣的人心， 表面上中共示意川普總統任內（ 到2028 年） 並不會軍事武力攻擊台灣， 但是戰爭不只是軍事戰爭，尚有思想戰，心理壓力戰， 社會治安戰， 毒品腐化戰， 等等，所謂「不戰而屈人之兵」。
中共對美國內部和對台灣內部的戰略，無所不用其極， 鬼計多端。 台灣很小，美國很大。 台灣賴政府當局，應傾全力對付。
