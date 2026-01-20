美國記憶體關稅風暴來襲！Samsung、SK Hynix 恐 100% 加稅，RAM 價或進一步失控

美國商務部長 Howard Lutnick 揚言，對無美國本土生產的記憶體廠商開徵高達 100% 的關稅，韓國 Samsung、SK hynix 同台灣南亞科技、華邦電子等全中招，AI 晶片供應鏈即將大亂！​

Lutnick 紐約建廠演說點火

Lutnick 在 Micron 紐約新廠動土儀式上，直指「想往美國賣記憶體，就要美國建廠，否則 100% 關稅伺候！」該工業政策直指南韓記憶體雙雄，Samsung 同 SK Hynix 雖然承諾美國投資，但多數集中先進封裝及研發，DRAM 生產線完全無影。​

與此同時，這次警告跟台灣貿易協議同步，台灣廠商建美國廠可享配額免稅，但超額就加徵，因此南亞、華邦仍面臨潛在風險。韓國協議暫時豁免晶片，但無論 Samsung 400 億美元德州建封裝廠、SK Hynix 40 億美元印第安納研發，都未滿足 DRAM 產能。​

韓國巨頭霸主位暫難撼動，但 Micron 或成最大贏家

Samsung 與 SK Hynix 合佔全球 DRAM 市場 70% 份額，美國無即時替代，NVIDIA、Google、AMD 等巨頭依賴其 HBM（高頻寬記憶體）供應，關稅若真落實，成本轉嫁美國企業及消費者，其他地區電子產品價錢恐跟進暴漲！

反觀 Micron 則可能成最大受惠者，他們是美國唯一 DRAM 大廠，承諾 2,000 億美元本土投資，包括紐約廠 4 條產線，預計創造 5 萬就業，成為特朗普政府示範。

華府意圖明確：拉資金、築晶片牆

美國猛壓外國記憶體廠，暴露川普政府用「關稅＋本土補貼」雙管齊下，意圖硬推美國半導體供應鏈自給自足，遠離亞洲代工依賴。白宮放風，新關稅及製造激勵計劃會在「短期內公布」！

對韓、台兩地廠商而言，這一招又是危機又是轉機——肯加碼美國建廠，就穩住 AI 晶片大單和 NVIDIA 等美企合作；不跟進，美國市場大門就可能被高關稅鎖死！

