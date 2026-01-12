美國評估打擊伊朗選項憂反效果 以色列進入高度警戒因應區域升溫

[Newtalk新聞] 隨著伊朗國內反政府抗議持續升高，美國是否介入成為國際關注焦點。《有線電視新聞網》 ( CNN ) 引述知情人士報導，美國總統已收到多份針對伊朗的行動方案，其中包括打擊直接參與鎮壓抗議行動的伊朗安全部隊。部分方案並不涉及美軍直接出兵，而是透過其他手段施壓。





不過，報導指出，美方目前尚未做出任何實際決定。華盛頓內部對於動武後果存在高度疑慮，擔心軍事打擊可能產生反效果，反而促使伊朗社會在外部壓力下團結於政權周圍，削弱現階段的抗議動能。此外，伊朗可能採取軍事報復行動，其連鎖後果被認為難以預測，進一步提高決策風險。

在區域安全層面，《路透社》指出，以色列已因可能的美國介入行動進入高度警戒狀態。報導引述消息人士稱，以色列國防軍正密切監控伊朗伊斯蘭革命衛隊的動向，並為潛在的伊朗報復行動進行準備。





同時，以色列總理納坦雅胡對外表示，在過去 24 小時內，以色列已擊斃伊朗的「頂級指揮官」，但未進一步透露相關細節。相關說法亦引發外界揣測，以色列對伊朗的軍事行動是否正進入新一階段。





在伊朗方面，相關訊息顯示，德黑蘭正試圖強化內外防禦與資訊控管。中國官方媒體《環球時報》宣稱，伊朗已成功干擾星鏈網路與 GPS 訊號，切斷美國與以色列之間被指為「協調抗議活動」的通訊管道。上述說法尚未獲得第三方獨立證實。

