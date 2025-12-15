美國說好送4架死神無人機最後改收錢？ 顧立雄出面否認

台灣先前向美國採購4架MQ-9B「死神」無人機，美國前總統拜登任內曾允諾要加碼援贈4架MQ-9A。不過根據媒體近日報導，美國在政黨輪替後決定「改送為賣」，國防部因此放棄「加購」。對此，國防部長顧立雄今（15）日受訪時表示，國防部確定採購4架MQ-9B，不過他否認，原本要援助卻改叫台灣購買的講法。

國防部長顧立雄。（資料圖／中天新聞）

顧立雄表示，國防部採購4架MQ-9B的計畫沒有任何改變。他指出，至於原本無償軍援的4架無人機，過程中涉及一些相關問題及細節，但基於台美軍事交流默契，他無法公開說明細節內容。顧立雄再次強調，外界所稱本來要援助卻改為要求台灣購買的說法，並不符合事實。

MQ-9死神無人機。（圖／美國空軍）

根據《聯合報》先前報導，現任美國總統川普第一任期時曾批准出售4架MQ-9B給台灣，隨後拜登上任時，以總統撥款權加碼援贈4架MQ-9A。報導引述軍方官員透露，這批援贈無人機後來修改為MQ-9B規格，不過費用仍由美方軍援支付，但最後這批軍援機遲遲沒有消息。

報導中透露，由於美方政黨輪替，因此拜登加碼的「援贈」改成用賣的，國防部在評估後，認為沒有必要接受這批舊機，因此這項「加購」計畫最終作罷。針對此傳聞，顧立雄表示，因相關問題與細節受限於台美軍事交流默契而無法對外說明，但這說法並非事實。

