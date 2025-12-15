美國說好送4架死神無人機最後改收錢？ 顧立雄出面否認
台灣先前向美國採購4架MQ-9B「死神」無人機，美國前總統拜登任內曾允諾要加碼援贈4架MQ-9A。不過根據媒體近日報導，美國在政黨輪替後決定「改送為賣」，國防部因此放棄「加購」。對此，國防部長顧立雄今（15）日受訪時表示，國防部確定採購4架MQ-9B，不過他否認，原本要援助卻改叫台灣購買的講法。
顧立雄表示，國防部採購4架MQ-9B的計畫沒有任何改變。他指出，至於原本無償軍援的4架無人機，過程中涉及一些相關問題及細節，但基於台美軍事交流默契，他無法公開說明細節內容。顧立雄再次強調，外界所稱本來要援助卻改為要求台灣購買的說法，並不符合事實。
根據《聯合報》先前報導，現任美國總統川普第一任期時曾批准出售4架MQ-9B給台灣，隨後拜登上任時，以總統撥款權加碼援贈4架MQ-9A。報導引述軍方官員透露，這批援贈無人機後來修改為MQ-9B規格，不過費用仍由美方軍援支付，但最後這批軍援機遲遲沒有消息。
報導中透露，由於美方政黨輪替，因此拜登加碼的「援贈」改成用賣的，國防部在評估後，認為沒有必要接受這批舊機，因此這項「加購」計畫最終作罷。針對此傳聞，顧立雄表示，因相關問題與細節受限於台美軍事交流默契而無法對外說明，但這說法並非事實。
延伸閱讀
徐巧芯爆：國軍被迫自費2萬學無人機 身心調適假遭刁難淪擺設
軍火採購案炎上！大石喊告了 凌濤直球對決霸氣反擊
告發國防部！凌濤轟：不能讓「台南軍火幫」得逞
其他人也在看
柯建銘神預言？藍青年一句話酸爆民進黨
行政院提出的《財劃法》覆議案5日遭藍白否決後，最晚須於15日公告。據了解，經綠營內部討論，府院拍板朝「不副署、不公布」抵制，引發爭議。對此，爭取南港內湖議員提名的國民黨青年部前主任陳冠安諷刺地說，民進黨立法院黨團總召柯建銘時常提到的「毀憲亂政」，到頭來竟是民進黨自己。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 72
藍白為選票毀年金改革 林萬億：不要以為退休公教會投給他們
藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問時表示，奉勸國民黨和民眾黨，真的不要這麼短視近利，不要以為退休公教人員會因此投給他們。自由時報 ・ 23 小時前 ・ 557
不副署法案硬槓藍白？沈政男示警「卓榮泰恐被關」 預言賴政府最慘下場
面對藍白聯手推行的法案，民進黨陣營打算透過「閣揆不副署」的方式進行反制、阻擋，精神科醫師沈政男痛批，這完全就是陷害行政院長卓榮泰的餿主意。沈政男解釋，自1997年修憲拿掉立法院的閣揆同意權後，行政院長已經不能不副署，若卓榮泰真的照做，恐在2028藍白實現政黨輪替後被追究法律責任。沈政男透過臉書發文指出，綠營現在打算用所謂閣揆不副署的招數，阻擋藍白為多數的立院......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 281
便當會凌駕國會！吳宗憲警告憲政警訊：公僕敢騎在頭家之上撒野
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導針對總統賴清德日前召開「便當會」，討論已由立法院三讀通過的法案去向，國民黨立委吳宗憲今（15）日在臉書發表長文示警，...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 106
李忠憲揭制度警訊 若按現行政治路徑「台灣恐沒有2028」
[Newtalk新聞] 在藍白陣營人數優勢下，立法院於昨（12）日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》等修正條文，引發部分社會討論，認為相關制度調整恐有倒退風險。近來包含助理費除罪化、年金改革、國防預算等議題接連引發爭議，外界對立法院運作方向與政治後果的討論持續升溫。 成功大學教授李忠憲近日在臉書發文，以「從委內瑞拉、喬治亞、匈牙利，看台灣沒有 2028」為題，指出若台灣持續沿著目前的制度與政治路徑前進，民主體制恐將面臨嚴重挑戰。他直言，當政治決策缺乏優先順序，國防、經濟、制度改革等議題「全部都要、全部都不放」，反而可能使政府運作陷入僵局。 李忠憲以國際案例為借鏡，指出民主制度往往不是一夕之間崩壞，而是在合法程序中被逐步掏空。他舉委內瑞拉、匈牙利與喬治亞為例，說明這些國家皆透過選舉或國會多數取得權力，進而改寫制度、弱化司法與媒體監督，最終形成「有選舉、但民主失靈」的狀態。 針對台灣現況，李忠憲認為，當社會普遍抱持「再等等看」「還有下一次選舉」的心態時，正是制度風險升高的警訊。他指出，民主最大的危險並非來自外在武力威脅，而是內部對制度警訊的忽視，讓關鍵時刻一再被延後。 此外，李忠憲也提到，新頭殼 ・ 1 天前 ・ 466
賴清德訪中配麵店 鄭麗文竟氣喊：如果看不懂中華民國憲法，我幫你上課
總統賴清德的YouTube頻道13日公布新影片，拜訪台北市一家中配開的麵店。賴清德強調，只要認同台灣，就是這個國家的主人。不過，國民黨主席鄭麗文昨對此卻怒轟，廉價、輕佻、矯情，打壓中配違反憲法，吃一碗麵就要告訴大家沒事嗎？總統不是這樣當的。今（14）日又氣噗噗的表示「賴總統如果你看不懂中華民國憲法，我願意幫你上課。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 61
柯建銘神預言？他搬出老柯「4字名言」酸爆
[NOWnews今日新聞]近來立法院通過《財劃法》修正草案等法案，行政院多次表明議案窒礙難行未果，總統賴清德邀請行政、立法與考試院長進行院際國政茶敘，而立法院長韓國瑜日前已表態不會出席，今（15）日的...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 10
在野聯手推動反年改、賴清德組「便當會」全面迎戰...許美華指「行政權終於決定硬起來」：若不接受就提不信任投票、倒閣！
許美華表示，執政黨的態度很明確了，「行政權強硬，把球丟回去給藍白立委，如果不接受就來提不信任投票，來倒閣吧！」放言 Fount Media ・ 1 天前 ・ 249
不副署不執行 台灣人民不能沉默
賴清德對著民進黨立委公開宣示，支持行政院對立法院三讀通過法案「不副署」或「不執行」，形同將台灣數十年的憲政架構一棒摧毀，還要請君入甕讓韓國瑜一起喝茶背書，所幸韓國瑜憑理智與慘痛經驗婉拒，所謂國政茶敘還是一言堂套路，但卻凸顯台灣前所未有的憲政危機，台灣人民豈能再沉默以對。中時新聞網 ・ 9 小時前 ・ 80
批民進黨「邊喊沒錢邊買軍購」！館長嗆有種倒閣：讓更大的民意再投票一次
行政院長卓榮泰提出《財劃法》覆議案遭立法院否決後強硬反擊，總統賴清德更於昨（12）日便當會後定調，將透過「不副署」、「副署後不執行」的方式對藍白進行反制；親中網紅館長（陳之漢）在直播中再度砲轟民進黨「完全沒有得到教訓」。館長12日在直播中數度開罵，譴責民進黨、賴清德政府聯手美國「想方設法掏空台灣」，館長認為，賴政府聲稱中國2027將犯台的言論已被過度渲染，加......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 320
深夜突發文 卓揆：阻止任何違憲越雷池一步
[NOWnews今日新聞]藍白強渡《財劃法》掏空中央財源，對此行政院明日研擬不副署或不執行，引發在野群起砲轟獨裁專制，行政院長卓榮泰明日將赴總統府出席國政茶敘，今（14）日晚間突發文表示，自己必竭盡全...今日新聞NOWNEWS ・ 14 小時前 ・ 92
2026年全球七大須關注衝突！台海列第一 經濟學人：中國恐封鎖台灣
人類不只離「世界和平」越來越遙遠，還越來越深陷血腥的戰火之中！英國《經濟學人》專文分析，過去十年全球武裝衝突激增，不少衝突造成格外慘重的死傷，也有一些是潛在的火藥庫，一旦點燃引爆，恐怕足以顛覆區域乃至世界的局勢。隨著2025年邁入尾聲，文章盤點了七大世界衝突熱點，台海位列第一。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 38
王鴻薇曬「憲法危機」圖卡批賴清德獨裁 網回嗆：趕快提倒閣
國民黨靠著立委人數優勢日前三讀通過反年改修法，總統賴清德12日po文強調「年改絕對不能、也不該走回頭路」，相關消息曝光引發外界熱議。王鴻薇昨（13）日po文，曬出一張「憲法危機」圖卡，不滿指行政院針對立法院三讀通過的法案，總統公布後，行政院「不副署」或「不執行」都被民進黨內認定為沒有違憲，「顯然，民進黨上下，已經準備好跨過民主政治的底線」，該篇po文曝光後，反而引起許多網友留言回嗆「趕快提起倒閣」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 96
卓榮泰擬「不副署」法案 學者：看不懂哪招
[NOWnews今日新聞]立法院三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院認為窒礙難行，移請立法院覆議，並提出行政院版的《財劃法》，但覆議案再度遭立法院否決，政院版《財劃法》也遭藍白封殺，無法審查。民進...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 136
府院擬「不副署」財劃法 羅智強轟：賴清德恐成台灣尹錫悅
藍白國會黨團日前聯手通過《財劃法》修正案並二度否決行政院覆議案，傳出府院高層拍板「不副署、不公布」，藉此對抗立法院，引發在野黨反彈。對此，國民黨立院黨團書記長羅智強砲轟，倘若總統賴清德和行政院長卓榮泰一意孤行，形同中華民國憲法的劊子手，賴清德恐將成為「台灣的尹錫悅」。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 14
府院傳不副署、不執行《財劃法》 黃國昌喊話2人：三思而行
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導民眾黨主席黃國昌、三重蘆洲區辦公室主任周曉芸，今（14）日下午出席新北市蘆洲區重陽公園的「聖誕FUN城堡，迷路跳跳嘉年華」活動；就藍白硬通過的《財劃法》修正案，府院傳拍板不副署、不執行，黃國昌受訪喊話，希望總統賴清德、行政院長卓榮泰三思而行。民視 ・ 22 小時前 ・ 20
助理費除罪化放給它燒！媒體人批陳玉珍一意孤行：國民黨覺得自己票很多嗎
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導國民黨立委陳玉珍日前提案將立委助理費除罪化，引發各界討論，媒體人謝曜州表示，陳玉珍在特殊選區，因此只要自覺有理就一...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
財劃法不副署不公布 黃國昌怒轟：賴卓體制釀憲政崩壞、帝制上路
[Newtalk新聞] 立法院日前否決《財政收支劃分法》覆議案，總統府與行政院隨後拍板決定「不副署、不公布」，外界質疑恐創下我國憲政首例。對此，民眾黨主席黃國昌今（14）日痛批，賴清德總統與行政院長卓榮泰，將在中華民國憲政史上留下永遠無法抹去的烙印，直指民進黨政府此舉等同宣告行政權獨大，民主憲政徹底崩壞。 民眾黨今日召開特別企劃預告記者會，由黨主席黃國昌親自出席，會後接受媒體聯訪時表示，現在台灣最嚴重的問題在於，國會三讀通過的法律，行政部門竟然可以選擇不執行，「天下沒有這麼荒謬的事情」。他直言，自己相信曾任立法院長的王金平不會認同這種做法，也相信現任立法院長韓國瑜同樣不會認同。 黃國昌指出，若行政部門可以自行決定哪些法律要執行、哪些不執行，台灣的民主憲政就已徹底崩壞，法治國原則也將倒地不起。他質疑，未來台灣要如何抬頭挺胸向世界友人宣稱自己是民主國家，「哪一個民主國家，會由行政權來決定要不要執行國會通過的法律？」 話鋒一轉，黃國昌批評，賴清德是否為此承擔歷史責任，卻選擇把責任推給終將下台的行政院長卓榮泰，認為只要行政院長不副署就可以卸責。他直言，「到底是誰出這種餿主意」。他強調，行政院長新頭殼 ・ 1 天前 ・ 4
賴清德找韓國瑜茶敘 鄭麗文嗆：虛情假意
[NOWnews今日新聞]總統賴清德明（15）日邀請立法院長韓國瑜進行茶敘，解決朝野僵局，不過遭韓拒絕。對此，國民黨主席鄭麗文今反批，「這只是虛情假意地，想要找人來喝茶摸頭」，國會不是耍流氓或胡攪蠻纏...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 16
財劃法引憲政風暴？他揭台灣走向無煙硝內戰
[NOWnews今日新聞]藍白強渡《財劃法》掏空中央財源，對此行政院傳研擬不副署或不執行，引發在野群起砲轟獨裁專制。對此，政論粉專《聲量看政治》今（15）日發文指出，台灣的政治正邁向一場沒有槍聲的「無...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 8