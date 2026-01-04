美國說打就打 強權政治回歸

美國對委內瑞拉發動軍事行動，拘捕總統馬杜洛及其夫人，宣示美國強權政治回歸。美國是否在對拉美、中俄、台海關係發出三重警示？學者分析，對拉丁美洲而言，這是門羅主義的「硬回歸」，不僅突破冷戰後國際政治既有底線，也清楚顯示美國正以更直接、毫不掩飾的方式，重申對西半球乃至全球秩序的主導地位。

彰化師範大學教授李其澤指出，川普政府將戰略重心放回西半球，並透過示範目標展現掌控力，而委內瑞拉資源豐富、軍力有限、內部分裂嚴重，且長期與美國對立，成為理想打擊對象；即便行動在國際法層面缺乏合法性，但在強權政治邏輯下，可行性是一直在合法性之上。

李其澤表示，拉美多國領導人迅速表態譴責，並非單純道義立場，而是對美國「說打就打」現實的深層恐懼。馬杜洛事件後，拉美國家的外交自主空間勢必進一步收縮，美國對區域秩序的主導也將更加直接而粗暴。

李其澤認為，這同時也是明確的對中俄訊號，西半球被視為美國不可談判的範圍，北京在該區域缺乏軍事存在，俄羅斯投射能力有限，使美國能以最小代價完成示警。

李其澤指出，對中共而言，短期安全衝擊有限，但中長期經濟與投資環境將更受美國政治與安全框架制約，與拉美合作不確定性勢必升高。美國此舉也在重塑全球經濟與政治互動的安全邊界。

在兩岸層面，李其澤直言，此事提供更深層警示，關鍵不在美國「支持誰」，而在於美國如何對待他國主權與領導人安全。一名現任總統在無國際授權、無戰爭宣言下遭捕，凸顯所謂國際秩序與法律，在美國戰略需要面前，可迅速讓位，更現實、更冷酷、也更不掩飾強權本質的國際秩序成形。