美國調查：84%青少年認媒體「偏頗糟糕」

美國一個非營利組織「新聞識讀計畫」調查發現，84%的美國青少年，對媒體新聞，都抱持著不予認同的負面態度。

美國非營利組織「新聞識讀計畫」（News Literacy Project）進行一項調查發現，當今美國青少年對媒體新聞報導的負面印象，比成人閱聽人更嚴重，如果要青少年用一個詞彙來形容當今的新聞媒體，84%的青少年所給的，全部都是不予信任的負面字眼。（葉柏毅報導）

新聞識讀計畫指出，在調查當中，他們要求受訪青少年，以一個英文字來形容當今的媒體新聞；而受訪青少年給出的字，包括「偏見」(biased)、「瘋狂」(crazy)、「無聊」(boring)、「虛假」(fake)、「糟糕」(bad)、「沮喪」(depressing)、「困惑」(confusing)和「可怕」(scary)等，幾乎全是負責字眼。

廣告 廣告

新聞識讀計畫指出，它們發現，成人對新聞媒體的評價，普遍不高；但是令它們感到意外的是，13歲到18歲的受訪者，對於新聞媒體的態度更負面，甚至是輕蔑。過半數的受訪青少年認為，記者經常做不道德的事，像是捏造細節、不當引用、付費買消息、挪用影像，或是為廣告客戶謀利。

新聞識讀計畫也表示，美國青少年在看新聞時，往往聽見各種雜音，不知道該相信誰。美國青少年也認為，記者的報導帶有偏見、錯誤百出，同時他們也很疑惑，為什麼有人要把自己的未來，投身在新聞業這麼一個夕陽產業當中。