美國調降印度關稅！印股上漲2.6％慶賀 鉅亨買基金這樣說

美國宣布將對印度關稅由50%下調至18%，短期內為出口與市場情緒帶來喘息空間，印度股市SEN指數今天立刻上漲2.6％慶祝。對此，「鉅亨買基金」指出，關稅下降僅是紓解表層壓力，真正值得關注的是印度在內需、服務業、出口結構與財政體質等多重面向的中長期優勢，印度整體長線投資方向並未因短期波動而改變。

鉅亨買基金建議投資人可採取更有紀律的逢低分批加碼策略，持續買進印度股票型基金。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，印度正加速推進「分散出口市場」策略，降低對單一市場的依賴風險，其中與歐盟簽署自由貿易協定被視為關鍵布局。依協議內容，歐盟將取消97%印度商品關稅，並在7年內全面降至零，受惠產業涵蓋紡織、化學品、皮革、珠寶等印度具競爭優勢的出口項目，有助拓展外銷新動能。印度總理莫迪形容這是「史上最大協議」，並強調它將為印度14億人口與歐盟數以百萬計的人口帶來新機會。

除了出口布局，印度自身基本面仍具支撐。張榮仁分析，印度經濟成長率達6.4%，在主要新興市場表現突出，加上消費者物價指數年增率僅1.3%，為貨幣政策保留彈性空間。

更值得注意的是，印度正呈現「財政赤字收斂、政府支出擴張」的組合：印度財政赤字占GDP比重從2021年的9.2%下降至2025年的4.8%，並預估還會持續收斂；與此同時，政府支出不但未縮手，反而持續提高，顯示政策重心轉向提升成長品質，而非短期刺激。

從股市結構觀察，印度指數長期表現與企業獲利高度相關。張榮仁指出，自2006年以來，印度每股盈餘呈現結構性成長，即使歷經金融危機與疫情衝擊，企業獲利仍穩定向上。近五年盈餘成長速度進一步加快，帶動股市中長期趨勢向上，顯示市場對印度企業成長能見度與獲利韌性的評價持續提升。

整體而言，印度近期股匯市波動多屬政策不確定性放大情緒所致，屬於短期干擾，並未動搖基本面。「鉅亨買基金」建議，由於印度長期成長結構仍在，印度股票型基金仍具中長期布局價值。投資人若遇市場回檔，可透過分批進場或善用「鉅亨超底王」等紀律化機制，將波動轉化為累積部位的機會，把握中長期成長潛力。

