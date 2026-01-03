美國證實「大規模打擊」委內瑞拉 川普稱已逮馬杜洛夫婦

記者施欣妤／綜合報導

在連月對委內瑞拉施壓後，美國總統川普證實，美軍3日凌晨（臺灣時間同日下午）對委內瑞拉發動「大規模打擊」，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，而2人目前已搭機離開委國。

委內瑞拉首都卡拉卡斯3日凌晨傳出多起爆炸聲響，委國總統馬杜洛政府隨即宣布國家進入緊急狀態，「以因應美國對於卡拉卡斯的『嚴重軍事侵略』」。就在不久後，川普在美東時間3日凌晨4時30分（臺灣時間同日下午5時30分）在「真實社群」發文證實：「美國成功對委內瑞拉與其領導人馬杜拉，發動大規模攻擊，且已逮獲馬杜洛夫婦，並將2人遣送出境」；並補充將於3日上午11時（臺灣時間4日0時）在佛州海湖俱樂部召開正式記者會說明。目前尚不清楚馬杜洛夫婦行蹤。

綜合外媒報導，卡拉卡斯3日發生至少7起爆炸，部分民眾倉皇湧上街頭，而美國軍事行動約歷時30分鐘，尚不確定是否還有後續。事實上，在首起爆炸發生前，美國聯邦航空總署（FAA）便以「持續的軍事行動構成安全風險」為由，禁止美國飛機在委內瑞拉領空以任何高度飛行，疑似為美軍行動鋪路。

委國總統馬杜洛夫婦據信被美方逮獲，目前已被遣送出境。（達志影像／路透社資料照片）

委國首都卡拉卡斯發生多起爆炸，美國隨後證實發動攻擊。（達志影像／路透社）