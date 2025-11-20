美國警告中共三大犯台時間點 王定宇痛批：國防現代化被藍白拖住

民進黨立委王定宇。 圖：翻攝自王定宇提供影片

[Newtalk新聞] 美國國會轄下的「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）日前公布年度報告，點出中國可能對台動武的三個潛在時間點：2027、2035 和 2049，警告這些節點不僅具象徵意義，更反映中共軍事備戰的實際節奏。對此，民進黨立委王定宇今（20）日表示，這份報告對台灣「極具警示意義」，也清楚揭示近年中國對台軍事脅迫在質與量上的「驚人變化」。

王定宇指出，2027年是解放軍建軍百年，習近平要求解放軍在該年完成犯台準備；2035則是習確立的「國防及軍事現代化」完成時程；2049是中國建政百年目標，習更明白要求要「完成併吞台灣準備」。他強調，這三個時間點並非一定會爆發衝突，但都應視為檢視中國軍力布局的關鍵節點。

廣告 廣告

王定宇表示，從封鎖演訓到破壞海底電纜、從機艦繞台到常態化軍事威嚇，美國報告以長時間觀察視角指出，中國對台威脅的升級已遠超日常新聞能呈現的片段。他說，這些變化要求美國及盟友更加關注，而台灣自己更應保持警醒。

報告也肯定台灣在經濟上的全球關鍵角色，尤其在各國力求降低對中國依賴的情勢下，台灣的重要性持續上升。同時，台灣逐步降低對中國的經濟曝險，也有助削弱中國的經貿脅迫工具。

不過，王定宇點出，報告對台灣內部的國防現代化則提出嚴重警告。他提到民進黨推動軍備與國安立法，卻遭國民黨與民眾黨「聯手抵制」，讓攸關國防的法案與預算面臨不確定性，「這不只被美國國會注意到，也讓台灣自己陷入風險」。

他說，中國威脅急速變化，台灣更應加速強化自我防衛能力，包括國防預算、國安立法，以及制度性防堵滲透與間諜行為。「沒有國家，政黨利益也不存在。面對中共威脅，朝野不應有分別。」

此外，報告也建議美國檢視《台灣關係法》的執行，包括要求美國國防部與國務院向國會全面盤點印太司令部在協助台灣自我防衛上的能力與作法。王定宇指出，這代表美國正把台灣安全放在更核心的位置。

值得注意的是，USCC也建議美國應將與梵蒂岡的外交關係，與梵蒂岡與台灣的邦誼綁在一起，增強台灣在歐洲唯一邦交國的穩定性。

王定宇最後強調，面對軍事威脅、經濟布局、認知作戰與滲透等多重挑戰，台灣必須全面因應，「該做、能做、該加速的事情都要立即啟動」，安全不能依賴他人，必須自己更重視。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

AAV7掃雷車首度亮相！國軍年度唯一開放營區 揭密破障戰力

全民國防手冊明普發 白委質疑「真能提升國安韌性？」