美國警告中共三大犯台時間點 王定宇痛批：國防現代化被藍白拖住
[Newtalk新聞] 美國國會轄下的「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）日前公布年度報告，點出中國可能對台動武的三個潛在時間點：2027、2035 和 2049，警告這些節點不僅具象徵意義，更反映中共軍事備戰的實際節奏。對此，民進黨立委王定宇今（20）日表示，這份報告對台灣「極具警示意義」，也清楚揭示近年中國對台軍事脅迫在質與量上的「驚人變化」。
王定宇指出，2027年是解放軍建軍百年，習近平要求解放軍在該年完成犯台準備；2035則是習確立的「國防及軍事現代化」完成時程；2049是中國建政百年目標，習更明白要求要「完成併吞台灣準備」。他強調，這三個時間點並非一定會爆發衝突，但都應視為檢視中國軍力布局的關鍵節點。
王定宇表示，從封鎖演訓到破壞海底電纜、從機艦繞台到常態化軍事威嚇，美國報告以長時間觀察視角指出，中國對台威脅的升級已遠超日常新聞能呈現的片段。他說，這些變化要求美國及盟友更加關注，而台灣自己更應保持警醒。
報告也肯定台灣在經濟上的全球關鍵角色，尤其在各國力求降低對中國依賴的情勢下，台灣的重要性持續上升。同時，台灣逐步降低對中國的經濟曝險，也有助削弱中國的經貿脅迫工具。
不過，王定宇點出，報告對台灣內部的國防現代化則提出嚴重警告。他提到民進黨推動軍備與國安立法，卻遭國民黨與民眾黨「聯手抵制」，讓攸關國防的法案與預算面臨不確定性，「這不只被美國國會注意到，也讓台灣自己陷入風險」。
他說，中國威脅急速變化，台灣更應加速強化自我防衛能力，包括國防預算、國安立法，以及制度性防堵滲透與間諜行為。「沒有國家，政黨利益也不存在。面對中共威脅，朝野不應有分別。」
此外，報告也建議美國檢視《台灣關係法》的執行，包括要求美國國防部與國務院向國會全面盤點印太司令部在協助台灣自我防衛上的能力與作法。王定宇指出，這代表美國正把台灣安全放在更核心的位置。
值得注意的是，USCC也建議美國應將與梵蒂岡的外交關係，與梵蒂岡與台灣的邦誼綁在一起，增強台灣在歐洲唯一邦交國的穩定性。
王定宇最後強調，面對軍事威脅、經濟布局、認知作戰與滲透等多重挑戰，台灣必須全面因應，「該做、能做、該加速的事情都要立即啟動」，安全不能依賴他人，必須自己更重視。
更多Newtalk新聞報導
AAV7掃雷車首度亮相！國軍年度唯一開放營區 揭密破障戰力
全民國防手冊明普發 白委質疑「真能提升國安韌性？」
其他人也在看
高市早苗挺台惹怒中國！矢板明夫曝日本民眾反應 勸賴清德「應出面表態」
日本首相高市早苗近來針對「台灣有事」強硬表態，指出若台海發生衝突，日本自衛隊將可行使集體自衛，此番言論引發中國不滿，不僅中國駐大阪總領事薛劍放話「斬首」高市；日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰18日在北京磋商後，中國外交部亞洲司司長劉勁松更以雙手插口袋、態度輕蔑地送客，畫面在日本國內引發議論。對此，印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，如果中國是正常外交，對高市早......風傳媒 ・ 15 小時前
不是王義川、林佳龍？民進黨桃園「出奇兵」 王世堅點名這戰將：非常適合
民進黨2026桃園市長初選，總統府副祕書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰、外交部長林佳龍都被點名，近期更傳出立委王世堅都是可用的奇兵。對此，王世堅受訪時直言，能回到立法院這已經是最大光榮，這一點已經可以寫到祖譜裡面，「我不敢奢望」。不過他反而推薦綠營這戰將，強調「他很合適」。根據《上報》報導指出，有幕僚表示，民進黨在桃園市長選戰要出奇兵，「從從容容」......風傳媒 ・ 1 天前
高市早苗瞬間砸毀安倍晉三用心良苦之作
日本首相高市早苗於11月7日在眾院預算委員會上之答辯時表示：若使用戰艦，並伴隨著武力行使，本人認為這毫無疑問是可能構成「存立危機事態（生存危機事態）」的案例。日本歷屆首相都避免明確表態，而高市是首位明確提及「臺灣有事」有可能構成存立危機事態的。高市此番言論立刻引起北京方面的極大反彈，日本與中國大陸間的緊張急速升溫。奔騰思潮 ・ 6 小時前
中國全面抵日 他諷欺善怕惡：不敢抵制美國
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗一席「台灣有事」言論，強調若台海發生衝突日本自衛隊可行使集體自衛權，讓中國氣炸跳腳，呼籲國人全面抵制赴日旅遊，此外後續發動實彈演習將展開經濟報復。對此綠委郭國...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前
中國外交官插口袋照瘋傳！日媒體人酸「演出擺第一」：難怪不被世界信任
日本首相高市早苗對「台灣有事」明確表態，力挺台灣，旋即被中國駐大阪總領事薛劍嗆聲斬首，此舉讓中日外交進入緊張狀態，持續受到國際關注。中日磋商未果，中國官媒釋出雙方外交官於18日會後同框的畫面，只見中國外交部亞洲司長劉勁松雙手插口袋，一旁的日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰則是頻頻點頭，表情嚴肅，還微微彎腰，雙方態度大相逕庭。對此，日本媒體人三木慎一郎就指出，這就是典型的「中國式」宣傳手法！三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
小野田紀美警示應驗！中國不只禁海鮮 恢復和牛進口談判也喊卡
日本與中國的經貿關係再度緊繃。中國政府不只禁觀光，今（19日）正式透過外交管道通知日本，將重新停止日本水產物輸入，理由表面上是「需評估福島處理水監測」，但日方普遍認為，此舉與高市早苗首相日前在國會提及「台灣有事可能構成存立危機事態」的答辯息息相關，疑似為報復性反制。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前
民眾黨認同嗎？鄭麗文竟提一國兩區 黃國昌急喊：「這些事」不退讓
即時中心／黃于庭、李美妍報導國民黨主席鄭麗文上任後動作頻頻，先是參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象包含共諜吳石，黨內反對聲浪四起。不僅如此，副主席蕭旭岑、張榮恭先後率團訪中，均獲中國國台辦主任宋濤親自接見；蕭日前更直言，鄭的兩岸路線就是回歸「一中憲法」，當中包含「一國兩區」，其親中主張備受外界抨擊。對此，民眾黨主席黃國昌今（18）日回應，捍衛台灣自由、民主等，是們民眾黨不可能退讓的底線。蕭旭岑昨（17）日接受「中午來開匯」專訪，他指稱，目前任務就是協助鄭麗文黨務運作，而鄭的兩岸路線為回歸中華民國憲法這部「一中憲法」，跟前主席馬英九的路線並無不同。他又稱，只有回到「一國兩區」並捍衛「九二共識」，兩岸才能追求共同政治基礎。對此，黃國昌稱，民眾黨對於國家定位向來非常清楚，「中華民國主權屬於全體2300萬台灣人民」，捍衛台灣自由、民主、法治、人權的生活方式，是他們所堅持的原則，也是不可能退讓的底線。黃國昌也說，兩岸之間意見不一致或分歧，需要用最高智慧、最高誠意，本於善意相互多溝通，才能有效降低兩岸擦槍走火的風險，「我相信政府好好施政，讓人民可以過好日子，這是全體台灣人民共同心願」。原文出處：快新聞／民眾黨認同嗎？鄭麗文竟提一國兩區 黃國昌急喊：「這些事」不退讓 更多民視新聞報導「鄭黃會」僅剩一天！沈榮欽：與會人員不會太尊重黃、國民黨能讓得不多台東體中棒球場有錢修復了! 陳瑩.莊瑞雄成功爭取3千萬腸病毒肆虐小心了！國內新增1死亡 疾管署：病例數已達流行閾值民視影音 ・ 1 天前
立場不變！日官房長官：不會收回台灣有事
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗稱「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態或可行使集體自衛權的敏感言論，引發中日兩國關係跌入谷底，外交高度緊張。日本內閣官房長官木原稔今（18日）重申，不會撤回台灣...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
日中吵進聯合國 北京：日本沒資格成「常任理事國」
日中緊張關係因日相高市早苗涉台言論持續升溫，北京打壓旅遊、留學往來，根據民間智庫試算，若狀況持續一年，日本經濟恐怕損失超過1.7兆日圓，相當台幣3400億。另外，才陸續解禁的日本水產，如今又因為福島核電廠處理水的疑慮，再次被中國列入黑名單。而雙邊外交局長級會議如同平行線，更牽扯出「送客擺拍」風波，日方抗議中方未經同意，突襲式開放媒體拍攝。北京當局更將戰火延伸至聯合國，痛批高市早苗破壞國際秩序，直指日本沒有資格要求成為安理會常任理事國。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
共同社：中方停止進口日本水產品 中國市場佔日出口量1/5
日本首相高市早苗因「台灣有事」言論引起中國接二連三的「懲罰」措施。根據日本媒體報導，中方已通知日方，將暫停進口日本水產品。太報 ・ 21 小時前
鹿死誰手？內參民調贏謝龍介30%以上 陳亭妃直言：趨勢沒有改變
[Newtalk新聞] 民進黨2026年台南市長初選競爭激烈，民進黨立委林俊憲、陳亭妃兩強相爭，又時常爆出黨內互打爭議。對此，陳亭妃今（19）日直言，對不會黨內互打，黨內規則是對比式民調，她也透露內參民調贏過國民黨立委謝龍介30％以上。 民進黨立委陳亭妃今（19）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。 她表示，黨內規則是對比式民調，並非是跟黨內對手立委林俊憲做比較，而是她跟謝龍介比、林俊憲與謝龍介比。她透露，內參民調贏謝龍介30％以上，林俊憲也有領先謝，但比例相較之下，她與謝龍介的民調差距相較於林俊憲比謝龍介差距民調領先較多，就如同媒體之前所報導，趨勢並沒有改變。 陳亭妃也指出，她的支持者涵蓋中間選民、泛藍及泛綠選民，而深藍族群在對比民調中本就會支持謝龍介，「深藍當然不會支持我們」，但她強調真正勝負關鍵在於掌握中間選民的支持度。 她認為，民進黨若要在藍白合夾擊下保持競爭力，關鍵不是追逐民調，而是重新抓住基層真正的情感與信任，「不要再打高空，人民的感動才是決定勝負的力量」。 陳亭妃最後強調，民調固然重要，但她的選民基礎並非天上掉下來，而是靠長期新頭殼 ・ 22 小時前
俄羅斯說話了！批高市早苗涉台言論非常危險
[NOWnews今日新聞]中國與日本之間，因為高市早苗近期有關台灣的言論，關係持續惡化，中國並因此暫停進口日本水產品，取消2國關於出口牛肉的談判。中國的盟友俄羅斯也表示，日本應該深刻反省歷史、吸取二戰...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前
中國暫停進口日本水產品 林佳龍：關鍵時刻要支持日本 穩定局面
中國政府暫停辦理日本水產品進口手續，外交部長林佳龍今天（20日）表示，中國以經濟脅迫霸凌他國案例不勝枚舉，一切都武器化是不文明也不民主的做法，台灣在此關鍵時刻要支持日本、穩定局面，阻止中共的霸凌行為。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 小時前
才嗆收上萬台獨舉報! 下一秒國台辦口誤:"懲獨"必遭懲治
政治中心／綜合報導中國跨境鎮壓立委沈伯洋，立院龍頭韓國瑜卻沒表態支持，民進黨立委今天在國防外交委員會，臨時提案，聲援沈伯洋，不過，國台辦今天召開記者會，聲稱收到上萬台獨舉報，卻口誤把「謀」獨必遭懲治，說成了「懲」獨必遭懲治，等於打臉自己，沈伯洋反諷，中國終於說出真心話。中國點名沈伯洋展開全球抓捕，民進黨立委在國防外交委員會上，提出臨時提案聲援沈伯洋，強調中國對我國國人沒有管轄權，中共應自我克制、予以嚴厲譴責。立委（民）王定宇：「我們遺憾院不做，那我們委員會應該可以來做，特別這次牽涉到是，本委員會的同仁，呼籲中共作為一個大國，要以文明崛起贏得尊重，老是這種耍流氓手段，你只有大但沒有任何文明可言，那我們給予最嚴厲的譴責。」中國國台辦發言人朱鳳蓮口誤說「懲獨」必遭懲治（圖／民視新聞）立委（民）林楚茵vs.王定宇：「本會呼籲中共應自我克制，我希望做一下這個文字的修正，我本來以為她要把自我克制，改成應自我了斷，但是沒關係我尊重。」主席國民黨立委馬文君，多次詢問有沒有意見，但自家人幾乎都不在場，最後沒表決就通過提案。國民黨立委馬文君：「其他在場委員還有沒有其他意見，沒有意見本提案照案通過。」中國撈過界，今年三月還推出「舉報台獨」專欄，聲稱收到上萬封舉報，不過，國台辦發言人朱鳳蓮開嗆時，竟口誤說錯話。中國國台辦發言人朱鳳蓮：「正告台獨頑固分子，不要心存僥倖，懲獨利劍高懸，"懲獨"必遭懲治，謀獨必遭懲治。」立委（民）沈伯洋：「國台辦終於吐出了真心話，本來他們是要講這個謀獨，會遭到什麼樣的懲戒，就會講成懲獨為什麼呢，因為跨國鎮壓這件事情，就是為國際社會所不容，所以國台辦這次終於講對了，他們用這種跨國鎮壓的方式，終究會遭受到制裁。」民進黨立委沈伯洋酸中國終於說出真心話（圖／民視新聞）沈伯洋狠酸，中國終於說出真心話，等於打臉自己，朱鳳蓮的口誤，讓中國大張旗鼓的跨境鎮壓，瞬間淪為笑話。原文出處：才嗆收上萬台獨舉報 下一秒國台辦口誤 ：「懲獨」必遭懲治 更多民視新聞報導國民黨親中沒在演！蕭旭岑曝鄭麗文支持「一國兩區」 劉世芳反擊了民眾黨認同嗎？鄭麗文竟提一國兩區 黃國昌急喊：「這些事」不退讓沈伯洋被通緝！立院外交國防委員會通過譴責案 王定宇：中方無權對國人管轄民視影音 ・ 19 小時前
路透曝川普可能暫緩課徵晶片關稅「避免激怒中國加劇美中貿易戰」
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）先前預告將對所有輸美晶片、半導體課徵100%關稅，若廠商願意承諾在美設廠或正在美國設廠，則可免課關稅。不過，這項關稅計畫如今可能暫不實施。路透社引述消息人士說法指稱，政府官員近日向相關產業及利益團體透露了這一態度，顯示美方對貿易政策的考量正趨向謹慎，以避免加劇與中國的緊張局勢。 根據路透社報導，多名知情人士透露，川普政府在對進口半導體徵收高額關稅的問題上，正採取更為保守的策略。一名直接參與討論的消息來源表示，政府官員近期曾與業界交流，暗示暫時不會立刻採取行動。另一名消息人士指出，這一政策背後的考量是避免激怒中國，尤其是在貿易和高科技領域的敏感時刻。 此外，兩名熟悉內情的官員強調，川普團隊在這一問題上面臨多方壓力，特別是來自美國企業和外交層面的擔憂。如果貿易摩擦升級，可能引發中國採取報復措施，不僅影響稀土供應，也可能對全球半導體市場造成巨大衝擊。相關內幕此前未曾被公開披露。 儘管如此，消息人士也提醒，川普政府尚未完全排除徵收關稅的可能性。一旦政策落地，進口半導體可能面臨高達100%的稅率，而在美國設廠或承諾投資的企業則可獲得新頭殼 ・ 3 小時前
青鳥炸鍋！萬人網路投票「歷任總統誰最貪？」33%指賴清德
臉書粉專「不禮貌鄉民團」昨（17）日又發起網路投票，問最近30年內的5位總統李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文、賴清德比較起來，哪一位最讓人失望？哪一位最貪？結果大多數網友都認為是賴清德。中天新聞網 ・ 1 天前
在野黨魁峰會 組2026團隊
藍白黨魁高峰會19日登場，雙方同意兩黨智庫對接、最晚明年3月談定2026年大選協調提名機制。國民黨主席鄭麗文坦言，「藍加白」是台灣最新主流民意，並宣示若黨內有人惡意破壞，未經機制勝出，卻執意參選，國民黨將以黨紀處分。已表態參選新北市長的民眾黨主席黃國昌釋出善意，強調「若男主角不是我，不必擔心我會扯後腿」，屆時他一定全力輔選。中時新聞網 ・ 9 小時前
不去日本玩了！中國為面子而戰 高市早苗不退讓 台灣有事引爆中日緊張 四川艦、福建艦入列威嚇美日 北京報復日本觀光影視 台積電老臣跳槽英特爾惹議｜全球聊天室｜#鏡新聞
5:24 日外交特使赴中 遭無禮對待 6:55 四川號入列 美急研六代戰機 9:36 有鬼！台積電老臣跳槽英特爾 ◎日本首相高市早苗答詢時一番與台海相關的言論，竟點燃北京怒火，甚至導致中日關係建交53年來新低點。這次的衝突，會不會讓2012 年釣魚島主權爭議所引發的反日浪潮再現？再一次造成日本對中出口下跌？目前反日情緒已經衝擊日本觀光，中國赴日機票大規模取消，恐使日本全年觀光收入大減。 ◎同時，解放軍擴大在印太的軍事存在，進入「三航艦+1」時代，日方也高度戒備。而日韓同步提高國防預算，應對安全挑戰。在與中國的經貿往來與維護印太同盟之間，日本正努力取得平衡。 ◎聯合國安理會17日投票通過，由美國川普政府主導的「加薩20點和平計畫」，加薩走廊的停火協議將進入下一階段；接下來「國際維和部隊」有可能進駐，也將成立一個過渡性的行政機構。在加薩走廊內的哈瑪斯組織，則是已經回到加薩走廊內部，控制並維持秩序，以及打擊區域內的反對分子，不過因為社會秩序漸趨穩定，哈瑪斯在加薩的聲望有回升的趨勢。 《全球聊天室》播出時間 週一至週五2330-2400 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
藍白怎合？ 前藍委直言：很難沒私心 黃國昌：絕不扯後腿
台北市 / 綜合報導 藍白雙方都不斷喊話要合作，但深水區該怎麼解？國民黨主席鄭麗文說，民調是必要機制，如果有人願賭不服輸就要黨紀處分！不過國民黨前立委陳學聖也坦言，縣市首長部分各黨很難沒私心，例如民眾黨40萬人口的新竹市不讓？國民黨要怎麼讓400萬人口的新北市呢？對此黃國昌說如果主角不是他，不用擔心他扯後腿，但除此之外，兩黨議員提名是否能合作也是問題，鄭麗文趕在藍白會面之前到台北市議會拜訪國民黨團，主委也立下明確目標，國民黨就是要單獨過半。台北市國民黨團說：「國民黨，勝利，勝利。」中午12點國民黨主席鄭麗文，趕在藍白主席峰會之前，先拜會台北市 議會 國民黨團，儘管說要推動藍白整合，但這舉動是否也要讓大家放心，國民黨不會失去主體性？國民黨台北市黨部主委戴錫欽說：「在藍白合作的基礎之下，國民黨團能夠單獨過半，確保在台北市議會黨團的優勢，不管民眾黨團的提名策略是什麼，我們都會審慎評估自己的實力，來做最確實的提名。」言下之意，國民黨至少提出32席議員候選人，前立委陳學聖直言，民代部份沒什麼好談，各黨各自提名候選人各自努力，縣市首長部分很難沒私心。例如40多萬人口的新竹市，民眾黨若不讓，那國民黨怎麼可能會讓，人口超過10倍，400萬人口的新北市呢？民眾黨主席黃國昌說：「有更好的人的時候，我們當然願意支持，如果男主角不是我，千萬不用擔心黃國昌會扯後腿。」國民黨主席鄭麗文說：「相信未來民調一定是，不可或缺的一個重要的工具，非要祭出黨紀的，，比如說惡意的破壞，或者是說願賭不服輸，自己不是最佳的候選人，可是又非要不惜破局都要參選到底，類似這種情況。」 相信未來民調一定是 不可或缺的一個重要的工具 非要祭出黨紀的比如說惡意的破壞 或者是說願賭不服輸自己不是最佳的候選人 可是又非要不惜破局都要參選到底 類似這種情況 要靠比民調推舉人選，然而2024總統大選，藍白合破局歷歷在目，當時的男主角之一侯友宜，給出忠告。新北市長侯友宜說：「政黨跟政黨的合作最重要，你有共同的理念跟想法，那這才是最重要的，那不然的話，其實如果合作只是一個表象，那意義是不大的。」藍白合作是象徵意義，還是能有實質進展，雙方公開會面後，後續談判斡旋才是重點。 原始連結華視影音 ・ 17 小時前
藍白2026縣市長怎麼合？國民黨內傳「乾脆都不讓」
[FTNN新聞網]文／孫偉倫國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今日首度正式會面，象徵國民黨與柯文哲之後的民眾黨推展藍白合作的新頁。目前對於兩個政黨最實際...FTNN新聞網 ・ 1 天前