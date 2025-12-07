美國警路邊攔截女性！找藉口搜查手機 「偷存裸照、性愛片全傳給自己」

美國一名警察濫用職權，攔查女性，並藉口拿走對方手機，察看手機內的裸照、性愛影片，並傳給自己。（示意圖，非當事人，pexels）

美國密蘇里州聖路易市郊區一名前警官爆出離譜醜聞！30歲的前佛羅倫斯市（Florissant）警員阿卡拉（Julian Alcala），去年多次在路邊攔查女性駕駛，假稱要確認保險資料，卻悄悄把對方手機拿到巡邏車內，搜尋裸照與性愛影片，甚至將影像傳到自己手機。案件曝光後引發公憤，他本週向聯邦檢方認罪。

攔車查保險？還是趁機偷看裸照？

根據《美聯社》報導，檢方指出，阿卡拉在去年2月攔下一名女性駕駛，藉口「確認保險資訊」將她的手機帶回警車。沒想到他竟在手機中找到一段性愛影片，並將影片傳至自己的手機，還用手機拍下該名女子的裸照影像。

三個月內20名受害者？前警官是否鎖定女性下手

檢方調查發現，自2024年2月至4月期間，阿卡拉以相同手法對20名女性下手。他在交通攔檢後把手機帶回車內，假借查驗證件之名，實際上則是翻找裸照，發現影像就直接拍下帶走。

偷取裸照還傳出去？

其中一名受害者事後收到陌生號碼傳來她自己的裸照，震驚不已，立即聯絡FBI。聯邦探員追查該號碼後鎖定阿卡拉並持搜查票前往其住所，最終查獲其他多名女性的裸照。

濫權代價？最高恐判一年

阿卡拉日前與聯邦檢方達成協議，承認20項蓄意侵犯民眾免受不當搜查權利的罪名，換取檢方撤銷妨礙司法的重罪指控。這些罪名每項最高可判1年，他目前仍以保釋在外，預計將於2026年3月11日宣判。

阿卡拉的辯護律師尚未回應媒體詢問。此案在當地引起廣大爭議，也再次掀起美國社會對警察濫權問題的討論。

