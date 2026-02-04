美國議員不滿立法院不審預算？國民黨回應了

▲國民黨文傳會主委吳宗憲說，美方獲得的訊息很多是錯誤的，將對美方加強溝通。（圖／何哲欣攝，2026.02.04）

[NOWnews今日新聞] 藍白杯葛1.25兆國防預算，迄今無法付委審查，美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）3日發文點名台灣在野黨，批評藍白持續大幅削減國防預算「令人失望」。美國民主黨參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）今也說，削減國防預算會損害對重要武器系統的投資，呼籲台灣立法院應該重新考慮這項決定。國民黨文傳會主委吳宗憲今（4）日說，會多與美方溝通。

吳宗憲今在國民黨中常會後轉述，常會上也有討論到此議題，不過因為美方有些錯誤資訊，且國民黨一貫立場，就是完全支持國防、完全支持合理的軍購案，只是因為美方獲得錯誤資訊，對國民黨有所誤解，未來會持續與美方智庫、各界多溝通。

廣告 廣告

吳宗憲也說，在野黨不是不審預算，是因為行政院編列、送立法院審議的是違法預算，因此無從審查，但民進黨卻散布不實言論，台灣內部也很多人獲得的都是錯誤資訊，現在就連美國是台灣重要友邦，美國友人的資訊都是錯的，為什麼民進黨要用不實資訊欺騙美國友人？民進黨自己應好好反省。

此外，國民黨副主席蕭旭岑率團訪問中國，對於國民黨的兩岸立場，吳宗憲重申，所謂的中國，在我方指的就是中華民國，自稱自己是中國人，並沒有什麼問題，這也是國民黨一貫的論述，民進黨不要只會攻擊這種意識型態的東西，還有更多民生經濟問題需要民進黨好好處理。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

賴清德批國民黨二次西進！鄭麗文反酸：每天看三民自 三觀出問題

中國將恢復上海居民到金門、馬祖觀光 陳雪生：盼中轉到台灣旅遊

蕭旭岑見王滬寧！砲轟「抗中保台」是「媚美賣台」 不符台灣利益