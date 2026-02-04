美國議員批在野黨擋軍購！陳玉珍這麼說

▲國民黨立委陳玉珍今（4）日受訪說，她不會將友好國家駐台代表或使節的發言過度解讀，但她也期盼，美方在與台灣互動時，能有更多機會與在野黨進行實質交流。（2026.02.04）

[NOWnews今日新聞] 藍白杯葛1.25兆國防預算，迄今無法付委審查，美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）3日發文點名台灣在野黨，批評藍白持續大幅削減國防預算「令人失望」。美國民主黨參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）今也說，削減國防預算會損害對重要武器系統的投資，呼籲台灣立法院應該重新考慮這項決定。

國民黨3日發聲明回應，國民黨立委陳玉珍今（4）日受訪也說，她不會將友好國家駐台代表或使節的發言過度解讀，因為對方來台本就肩負蒐集資訊、向母國回報的角色，但她也期盼，美方在與台灣互動時，能有更多機會與在野黨進行實質交流。

陳玉珍指出，無論是與在野黨國會議員的溝通，或是聆聽不同政治立場的聲音，都有其必要性。她認為，若外國駐台單位僅接收到執政黨單方面釋放的訊息，容易形成誤解，例如外界被塑造成在野黨刻意阻擋軍購，但實際情況並非如此。

陳玉珍強調，在野黨並非反對國防建設，而是希望政府在政策推動上兼顧基層權益，包括替國軍加薪、保障警消人員的退休福利，以及停止對公教人員所得替代率的「年金追殺」，這些都是在野黨長期主張的核心訴求。

她進一步表示，中華民國是一個民主自由的國家，相關預算與法案皆是依照憲政與法律程序審議、刪除或通過，執政黨既然身為行政部門，也應依循同樣的法律程序完成公告與後續實施，而非將正常的民主監督，對外解讀為阻撓國防或破壞國際合作。

國民黨立委謝龍介也表示，軍購與國防建設需謹慎審視，但在野黨並非杯葛或惡意刪除預算，他批評這類指控完全造謠，呼籲美方不要只聽執政黨片面說法，應與在野黨溝通了解。他強調，國民黨與民眾黨皆有駐美代表，民眾黨近期也曾訪華府，溝通管道順暢，民進黨不要刻意政治操作。

不具名立委說，大家都有私下溝通管道，韋克爾有其立場，但不必過度解讀，就是讓美方了解在野黨立場就好，國民黨重視與美方關係，但1.25兆金額龐大，在野黨有責任充分把關，多數美方友人，其實也都理解在野黨立場。

