美國議員提案圍堵 領晶片法案補助的公司被禁止10年內採購中國半導體設備

《路透》報導，美國共和與民主兩黨議員周四在眾議院提出一項法案，擬禁止接受《晶片製造法案》（CHIPS Act）補助的廠商在10年內購買中國晶片設備。

該法案針對一系列晶片製造工具，涵蓋荷蘭晶片設備製造商艾斯摩爾（ASML.AS）生產的複雜光刻設備，到用於切割晶片印刷矽片的機器，各種設備應有盡有。

該法案由共和黨眾議員歐伯諾特（Jay Obernolte）和民主黨眾議員洛夫格倫（Zoe Lofgren）在眾議院提出。參議院方面，民主黨眾議員馬克凱利（Mark Kelly）和共和黨眾議員瑪莎布萊克本（Marsha Blackburn）計劃在12月提出該法案。

2022年，《晶片製造和創新法案》（CHIPS Act）（簡稱晶片法案）在前總統拜登政府時期的國會通過，主要是為了促進美國晶片製造業的發展，因此計畫撥款390億美元用於刺激新的晶圓廠建設和擴張現有廠房產線。

英特爾（Intel）、台積電（2330.TW）和三星電子（Samsung）等晶片製造商都獲得晶片法案的撥款補助，但美國政府後來將英特爾的撥款轉換為股權。

中國在晶片產業累計投資超過400億美元

根據議員提供的背景資料，中國在晶片產業累計投資超過400億美元，重點投入晶片製造設備，中國製的晶片設備的市佔率也大幅成長。

美國晶片設備製造商越來越擔心，華府對中國的出口管制，將導致美商設備銷售下降，並損害其研發投資能力。利用《晶片製造和創新法案》撥款購買中國設備加劇了這個問題。

美國大型晶片製造工具公司包括應用材料公司（Applied Materials）、科林研發（Lam Research）和科磊公司（KLA）。

儘管中國製造的設備是國會議員法案的主要目標，但是該法案也禁止其他受關注國家例如伊朗、俄羅斯和北韓採購機台。

該法案也規定一些例外情況，例如，如果特定工具並非在美國或其盟國生產，美國可以給予特別豁免。

白宮促國會否決「GAIN AI」提案

另外，美國會議員也提出一項管制輝達（NVIDIA）向中國及其他敵對國家出售AI晶片的法案。這項名為「GAIN AI」的提案將建立一套制度，規定受到出口管制、不得外銷中國及其他武器禁運國家的AI晶片，必須優先滿足美國客戶需求。

但是彭博引述知情人士報導，白宮官員敦促國會議員否決「GAIN AI」提案。若川普政府真有此立場，可說是輝達的一大勝利。輝達向來公開反對這個法案，並強調目前沒有任何美國客戶供貨不足。

反過來說，若「GAIN AI」未能過關，對微軟等美國大型雲端業者將是損失，因為該法案原本可以確保他們在硬體採購不落後中國競爭對手。

