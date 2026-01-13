美國貝萊德投信擬裁員1% 影響250人

美國貝萊德投信決定裁員1%，約有250人受影響。

彭博社報導，美國「貝萊德投信」正裁減數百個工作職務，成為近幾個星期以來，最新一家縮減人力的華爾街投資公司。據瞭解，這次裁員約佔貝萊德全球員工總數的1%，約有250名員工將受到影響，包括投資和銷售團隊的成員。

一名貝萊德公司發言人表示，提升貝萊德的品質，始終是貝萊德的首要任務。他也表示，貝萊德每年都會做出決策，確保資源配置與目標一致，也確保貝萊德每年都能夠很好地服務現在和未來的客戶。

報導說，貝萊德執行長芬克，正努力重塑這家全球最大資產管理公司的架構；貝萊德一直在整合一個新的管理團隊，並準備針對富裕的散戶投資者，推出一個新基金系列。