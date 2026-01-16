美國財政部出手！伊朗國安會秘書涉「暴力鎮壓＆洗錢」遭列制裁名單 ...貝森特：將動用一切工具「鎖定暴政踐踏人權者」

美國昨（15日）針對鎮壓全國性抗議行動的伊朗官員祭出新制裁，其中伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）秘書拉里賈尼（Ali Larijani）因策劃對和平抗議活動進行暴力鎮壓，並透過洗錢手段處理高達數十億美元的石油收入，列入制裁名單。

綜合外媒報導，美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）將18名個人與企業列入制裁名單，其中拉里賈尼遭指控，是最早呼籲對抗議民眾動用暴力的官員之一。此外，伊朗執法部隊與革命衛隊在羅瑞斯坦省（Lorestan）與法斯省（Fars）的4名地區指揮官，也因其在鎮壓行動中所扮演的角色，而列入制裁名單。

美國財政部指出，法斯省的安全部隊「已殺害無數和平示威者」，當地醫院因收治大量槍傷患者而不堪負荷，導致無法接收其他類型的病患。美方指出，這些制裁對象涉及透過「影子銀行」網絡，將伊朗石油銷往海外市場所得資金，再經由設於阿拉伯聯合大公國、新加坡與英國的空殼公司進行洗錢，「該網絡與已遭制裁的伊朗金融機構伊朗國家銀行（Bank Melli）、城市銀行（Shahr Bank）有關」。

報導指出，「影子銀行」指行使類似銀行功能，但運作於傳統銀行體系監管之外的金融活動與機構。美國財政部表示，這些網絡利用掩護公司與兌換行（exchange houses），每年轉移數十億美元資金，「與此同時，伊朗民眾卻正承受嚴峻的經濟困境」。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）說道，「美國堅定支持伊朗人民對自由與正義的訴求，財政部將動用一切工具，鎖定幕後策動政權以暴政踐踏人權者」。

據了解，這波制裁措施將剝奪相關個人與企業在美國境內持有的任何財產或金融資產，並禁止美國企業與公民與其進行交易。然而，由於多數被制裁對象並未在美國金融機構持有資金，相關措施在實際層面上僅具象徵意義。

