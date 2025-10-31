美國財政部長：中國已批准 TikTok 轉讓協議 將於數週內推進

火報記者 陳銳/報導

美國財政部長斯科特·貝森特（Scott Bessent）週四表示，中國方面已批准有關短影音平台 TikTok 的轉讓協議。他指出，該協議預計在未來數週至數個月內取得進展，但未透露具體細節。

貝森特在接受福克斯商業頻道《瑪麗亞早間新聞》節目採訪時說道：「在吉隆坡，我們最終敲定了 TikTok 協議，並獲得中國批准。我預計這項交易將在未來幾週或幾個月內持續推進，最終讓這個長期懸而未決的問題得到解決。」

貝森特稱，TikTok 協議已獲中方批准，預計數週內推進完成。圖:unsplash

中國商務部同日稍早發表聲明稱，中方將「妥善處理與美國有關的 TikTok 問題」，並表示「中方願與美方合作，尋求恰當解決方案」。TikTok 母公司字節跳動（ByteDance）尚未就此回應。

TikTok 在美國擁有約 1.7 億名使用者，其未來命運在過去 18 個月中始終不明。美國國會於 2024 年通過法律，曾要求字節跳動必須在 2025 年 1 月前出售 TikTok 美國業務，否則將被迫停止營運。

根據協議，TikTok 的演算法將由美方安全合作夥伴負責重新訓練與監管，並交由新成立的合資企業掌控。董事會將由七名成員組成，其中六席為美國人，字節跳動僅保留一席並持股不到 20%。

若未能按時完成轉讓，TikTok 將依照法令於 2025 年 1 月前關閉在美服務。

然而，美國眾議院中國事務特別委員會共和黨主席約翰·穆勒納爾（John Moolenaar）近日警告，該交易中涉及 TikTok 演算法的使用授權協議，可能引發「嚴重的國家安全疑慮」。