美國財長貝森特支持強勢美元、反對日圓大幅升值？金融界人士：其他亞幣目前沒有壓力

美元兌日圓的匯率近期突然走強，外界質疑，除了日本政府以外，美國政府也對此進行干預。不過，美國財政部長貝森特表示，美國「絕對沒有」為了提振日圓而干預匯市、日圓也應聲上漲。國內投資界人士認為，目前看起來，美國並未要求台灣或其他亞洲國家的貨幣升息，外界不用過度擔憂。

美國真的沒有干預日圓匯率？

貝森特當地時間29日在接受美國財經新聞頻道CNBC專訪時表示，美國「絕對沒有」進場干預匯市、以拉抬日圓，但此舉反而導致本日日圓匯率大幅貶值。對此，國內一位前宏觀對沖基金主管表示同意，他告訴《風傳媒》，「目前看不到確切的證據，顯示美元對各項亞洲貨幣要求普遍性的貶值，我也不認為中國對日本的施壓，在日本右翼於政治上做出實質重大讓步前，會有任何明顯的鬆動，畢竟這是地緣政治上層、中美博弈中很重要的一環」。

他分析，美國與日本政府選擇在近期，聯手干預日圓背後的用意，除了貝森特所言外，日本的通膨在2026年，應該會讓日本民眾「極度有感」的上升。而日本首相高市早苗在政治上的豪賭、解散國會並重新選舉，此舉恐會引發中國對日精準、且結構性的打擊（inflationary），因此日圓將承擔重大壓力。

這位主管說，無論日本官方怎麼計算通膨，未來日本央行的升息壓力只會不斷上升。不過他強調，對於日幣可能會大幅升值感到擔心的台灣投資人，也可以「稍微」不用那麼緊張。因為目前看起來，除非美國聯準會（Fed）未來大幅降息，否則日元不存在大幅升息的基本面，「因為日本央行並沒有大幅升息、來縮短兌美元的利差的空間」。

貝森特並不關心黃金等金屬商品價格？

而對於近期包含黃金、白銀和其他國際金屬、大宗商品不斷創下新高，這位主管強調，貝森特目前的首要關注焦點，應該僅是美元兌日圓的匯率，但他對黃金及其他金屬商品的價格並不關心，「由於貝森特過去曾擔任索羅斯的執行交易員，更專注於外匯交易、對債券市場的了解相對有限，且多數僅限於與外匯相關的聯動關係」

這位主管認為，貝森特恐擔憂，日圓未來的進一步貶值，可能引發日本方面拋售美國公債，「目前他的注意力幾乎全集中於此。但他似乎並未意識到此舉，可能引發的其他連帶的金融效應」。他建議，台灣的投資人，未來可以緊盯2年期的美國公債殖利率就好。

