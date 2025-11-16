美國財長：盼感恩節前與中國敲定稀土供應協議
（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國財政部長貝森特今天表示，華府希望能於11月底感恩節前與中國敲定確保稀土供應的協議。
法新社報導，美國總統川普、中國國家主席習近平10月底在韓國會晤，根據雙方當時達成的協議，北京同意將部分關鍵礦產的出口限制延後一年實施。
中國在稀土礦產開採與加工上居主導地位。稀土對製造汽車、電子、國防等產業所需的尖端電子元件至關重要。
貝森特（Scott Bessent）在福斯新聞頻道（Fox News Channel）「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）節目中表示：「我們甚至還沒有完成這項協議，我們希望能在感恩節之前完成。」美國將於27日迎來今年感恩節。
「我有信心，兩位領袖－總統川普和習主席－在韓國會談之後，中方會履行他們的協議。」
不過貝森特同時警告，如果北京反悔，美國有「許多手段」可以報復。
貝森特強調，根據這項協議，稀土「將一如4月4日之前那般自由流通」。當時中國以川普全面課徵關稅為由，對部分稀土產品實施出口限制，要求出口許可。
根據川普與習近平達成的協議，美國將降低對中國產品的關稅，中方則承諾年底前採購至少1200萬噸美國大豆，明年再採購2500萬噸。
貝森特表示，中國原本為報復川普加徵關稅而停止購買美國大豆，「讓我們偉大的大豆農民成為談判籌碼」。
他強調：「但我們相信這個問題已經獲得解決。」（編譯：何宏儒）1141117
其他人也在看
中國外交部籲「暫勿前往日本」 台灣人嗨喊：第一次這麼支持中國
中國外交部在該公告中表示，今年以來日本社會治安惡化，針對中國公民的違法犯罪案件頻傳，並指出多起在日中國公民遭襲事件尚未破案，導致整體安全情勢持續惡化。此外，中方批評，日本政府近期針對台灣問題發表「露骨挑釁言論」，進一步破壞兩國人員交流氛圍，並對在日中國公...CTWANT ・ 1 天前
中國當局接力罵日本！2細節曝已做反制準備
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日發表「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態的言論，引爆中國強烈不滿，外交部及駐外使館、國防部、國台辦及官媒連日抨擊。中國《央視》旗下自媒體「玉淵譚天」分析中國...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
美國減免4國關稅含台灣友邦 宏都拉斯沒份
[NOWnews今日新聞]為降低咖啡、香蕉和其它食品價格，減輕美國消費者面臨的通膨壓力，川普政府與阿根廷、厄瓜多、瓜地馬拉和薩爾瓦多達成協議，豁免或調降部分進口商品關稅。身為台灣邦交國的瓜地馬拉，總統...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
中國警告自家民眾暫勿赴日 CNN：日本難以和中國經濟切割
[Newtalk新聞] 中國與日本因台灣議題再度撕裂。《有線電視新聞網》 ( CNN ) 報導，北京 15 日罕見發布旅遊警示，呼籲中國公民暫時不要前往日本，將矛頭直指日本首相高市早苗日前在國會提及「中國攻台將構成日本生存危機」的說法。此舉成為北京迄今對此事件最具實質性的報復手段。 中國外交部在聲明中指控，高市早苗近來的「赤裸挑釁性言論」，已「進一步破壞中日民間交流的氛圍，並對在日中國公民的安全造成額外風險」。聲明並強調，各駐外使領館將同步提醒民眾「近期避免赴日」。 中國外交部發言人林劍。 圖：翻攝自中國外交部 《有線電視新聞網》 ( CNN ) 指出，這場連續一週的外交衝突源於高市早苗在日本國會答詢時表示，若中國攻擊台灣，將可能構成「日本生存受到威脅的情況」，因此日本可能會採取軍事回應。此言立刻踩到北京紅線——台灣主權問題一向被中國視為不可碰觸的領域。 中國國防部 15 日另行發聲警告，日本若敢軍事介入台海，「必將遭受毀滅性打擊」。 根據日本《NHK》引用官方數據，今年 1 至 9 月間，共有約 750 萬名中國旅客赴日，仍為各國之最。旅遊警示將直接衝擊雙邊交流，也緊跟著雙方日前互相新頭殼 ・ 1 天前
不只中國氣炸！馬英九喊「不歡迎高市早苗躁進」：外國不能介入兩岸問題
日本首相高市早苗表態，台灣有事就是日本有事，恐將構成「存亡危機事態」，屆時日本能行使集體自衛權。對此，中國國台辦、中國國防部、中國外交部相繼開嗆，中國外交部甚至還要中國人近期避免前往日本。然而除了中國跳腳外，前總統馬英九今（15）日也批評，不歡迎日本政府有躁進的言行，錯誤引用「集體自衛權」，兩岸問題不能假手外國介入，「兩岸的中國人有智慧，也有能力和平解決彼此的分歧。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
別學日本！中國駐韓大使籲：台灣問題勿玩火
[NOWnews今日新聞]警告韓國別學高市早苗！中國駐韓大使畫紅線：別在台灣問題玩火 日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」言論，引發中國不滿，外交部、官媒連日大力抨擊。中國駐韓國大使戴兵近日...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
中國發圖卡要日本別玩火 日網友做梗圖嗆聲
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗近日在國會備詢時，發表「台灣有事」恐構成日本存亡危機事態的言論，引爆中國強烈不滿。中國外交部在社群平台上發文，使用日文做成多張圖卡，警告日本「勿玩火自焚」。沒...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前
中日關係緊張升高！北京數度嗆聲「迎頭痛擊」後 籲公民暫勿前往日本
中日因為日本首相高市早苗「台灣有事」的發言，緊張情勢進一步升溫。中國外交部和中國駐日大使館14日突然發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本。太報 ・ 1 天前
大陸勸阻赴日旅遊 上海機場赴日旅客仍多
大陸外交部近日公開提醒民眾避免赴日旅遊，中日關係因此陷入緊張狀態。儘管如此，上海機場飛往大阪的航班仍有許多旅客排隊辦理登機手續。大陸對日本的不滿已從觀光層面擴展至軍事與外交領域，包括在黃海進行實彈演習、派遣海警編隊巡航釣魚台，以及以罕見的「奉示」形式召見日本大使，顯示中日關係急速惡化至冰點。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
瑞士與美國達成貿易協議 關稅從39%降至15%
[NOWnews今日新聞]美國貿易代表格里爾（JamiesonGreer）當地時間週五受訪時，宣佈美國和瑞士達成貿易協議，將把瑞士進口至美國的商品關稅，從39%降至15%；瑞士政府亦在官方X平台證實此...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
反制高市再出招！陸海警艦艇編隊赴釣魚台領海內巡航
日本新任首相高市早苗日前發表「台灣有事」論，掀起軒然大波。繼大陸海事局網站發布航行警告，黃海中部17日起將實彈射擊演習3日後。16日，大陸海警1307艦艇編隊突發布在釣魚台領海內巡航。中天新聞網 ・ 16 小時前
瑞士獲美國關稅從39%降至15% 承諾對美投資2000億美元
美國與瑞士14日宣布一項貿易架構協議，內容包括華府將瑞士進口產品的關稅稅率從39%大砍至15%，以及瑞士企業承諾於2028年底前在美國投資2000億美元。白宮聲明表示，美國、瑞士和列支敦斯登的目標是在2026年第一季前完成談判，敲定這項貿易協議。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
收入不輸台積電上班！3男吃住家裡 老父開一條件、賺錢全得上繳「國庫」
三個兒子踏入社會前，他就建議及要求他們將每月薪水，除了生活開銷外全數繳入「國庫」（由母親代為儲蓄）。因為孩子住家裡、吃家裡，這樣的強制儲蓄是為未來打下基礎。直到他們結婚，他就會兌現承諾：本利歸還，並加贈房子當新房。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
66歲老翁中樂透1.2億「裝窮騙妻子」 半年後生活崩塌後悔了
根據日媒《The Golden Online》報導，S先生與妻子T女士同為66歲，原本靠著每月合計30萬日圓（約新台幣6萬元）的退休金過著節儉生活。中獎前他們的存款約為5700萬日圓（約新台幣1140萬）。在某次如常於咖啡廳閱讀報紙、隨手購買彩券的當日，S先生驚喜發現自己中了6億日圓。但...CTWANT ・ 1 天前
台灣人注意！醫勸「市場超夯3種魚」別吃了 曝1關鍵：恐加速失智、罹癌
台灣四面環海，海鮮「尚青」又肥美好吃，成為不少家庭和外食族的心頭好。不過小心別亂吃太多，尤其不少飲食含有重金屬，會讓身體受損。有醫師警告，台灣人喜歡的3種魚「鮪魚、鯊魚肉、旗魚」等深海魚類因為重金屬成分含量高，需要盡量避免，否則可能會加速失智，還會增加罹癌風險！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 1 天前
大霈機師爸爸過世！求送制服到溫哥華 曾上《康熙來了》逗笑小S
【緯來新聞網】藝人大霈（李霈瑜）今（16日）於社群平台發文，透露父親李鐵英不幸辭世，消息令粉絲與演藝緯來新聞網 ・ 9 小時前