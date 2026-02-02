美國貨櫃進口成長消失 全球貿易版圖轉向他國

根據英國航運相關網站引述，航運產業分析，美國貨櫃進口量於去（二○二五）年底連續四個月下滑，且跌勢恐於今年持續，主因在企業為規避美國總統川普（Donald Trump）關稅政策，逐步將貿易與供應鏈轉向其他經濟體，美國在全球貨櫃運輸成長中的領先地位正明顯動搖。

航運分析師麥考恩（John McCown）歸納美國前十大港口統計指出，二○二五年十二月，美國貨櫃進口量較前一年同期減少六點四％，降至約一百九十萬TEU，較前一個月五點七％的跌幅進一步擴大。麥考恩認為，二○二五年的下跌趨勢「完全歸因於關稅影響」，且目前尚無跡象顯示短期內將結束。

廣告 廣告

川普以實施或威脅加徵關稅作為談判籌碼，試圖縮小美國貿易逆差，並促進本土製造，卻促使中國大陸、歐盟等主要經濟體降低對美市場依賴，轉而與其他國家或區域簽署貿易協議。荷蘭國際集團（ING）經濟學家形容，這是一場「全球貿易再更新」，象徵新時代的開始。

儘管洛杉磯港（Los Angeles）、休士頓港（Houston）與紐約港（New York）等主要港口全年總貨櫃量仍維持一定水準，但二○二五年十二月，各港口進口量皆出現減少現象。分析指出，企業於上半年提前囤貨，以因應八月實施關稅，下半年則消化庫存，導致貨櫃運輸需求劇烈波動。

其中，洛杉磯港（Los Angeles）於二○二五年上半年進口量較前一年增加三點三％，下半年卻轉為較前一年同期減少四點二％；進入二○二六年前四週，進口量與去年同期相比再減二點二％。

隨著海運需求轉弱，貨櫃即期運價持續走低。航運數據平台Xeneta分析師指出，市場走勢正進一步轉向有利於貨主，運價下跌壓力仍在。

荷蘭國際集團預估，今年全球貿易成長僅介於零點五％至一％，遠低於去年約四點二％水準。

相較之下，全球其他地區進口動能仍然強勁。非洲十一月進口量較前一年同期增加二十五％，中東與印度地區成長超過十六％，拉丁美洲與歐洲也維持雙位數成長幅度。

麥考恩指出，全球貨櫃供應鏈正快速重組，「世界貿易正在沒有美國的情況下持續向前行」。