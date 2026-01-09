美國貿易逆差在8個月內狂減78% 創16年最低紀錄

美國總統川普的「解放日」關稅似乎發揮保護美國貿易的作用。(圖片來源/長灘港)

美國去年10月貿易逆差大幅縮減，且創下16年以來最低紀錄，凸顯美國總統川普（Donald Trump）推行的貿易關稅政策收到顯著的效果。

美國商務部8日發布的資料顯示，10月份美國出口額3020億美元，比9月份增加78億美元，增幅2.6％。進口為3314億美元，減少110億美元，減少幅度為3.2%。

10月份貿易逆差為294億美元，比9月減少39%，創下2009年第2季美國剛走出金融危機和經濟大衰退時期以來最低水準。

和3月份貿易逆差1360億美元相比，更是狂減1066億美元，逆差在8個月內大減78%。

美國祭出貿易關稅並未招致報復

《CNBC》報導指出，10月份貿易逆差明顯縮減且創16年最低紀錄，反映川普自2025年4月2日實施「解放日」（Liberation Day)關稅以來的貿易變化，當時川普宣布對大部分貿易夥伴加徵10%到50%不等的基礎或對等關稅，一度引發全球金融市場動盪，數日後川普宣布暫緩實施90天。

不過，川普致力於逆轉貿易失衡的狀態雖然獲致成果，10月貿易逆差仍比2024年同期高出7.7%。

川普的關稅政策一度引發貿易伙伴報復，導致美國反受其害的疑慮。事實上川普並未實施一些最嚴厲的關稅，從貿易數據可知，貿易伙伴報復的情節並未上演，美國商品海外市場需求依舊強勁。

Fwdbonds經濟學者Chris Rupkey分析指出，去年第4季美國經濟因聯邦政府停擺而受到重創，所幸出口增加和貿易逆差縮小，貿易失衡速度減緩應該在去年底發揮了提振經濟的作用。

生產力明顯提升，支持美國經濟免於落入衰退

Rupkey說，美國藉由關稅箝制外國商品進口，而在貿易戰當中佔上風，不過貿易夥伴們並未因此懷恨在心，反而繼續購買更多美國商品。美國生產力維持強勁，持續支撐著經濟，拜此之賜美國免於落入衰退的泥沼。

事實上根據美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）8日發布的資料，第3季生產力上揚4.9%。生產力提升帶動當季單位勞動成本下降1.9%，幅度遠超過預期，顯示勞動市場並未對通膨構成上漲的壓力。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）經濟學者Matthew Martin表示，最近的數據顯示，企業正以較少的勞動力，創造更多的價值，進一步印證「無就業增長」的論點。

Martin認為，生產力將是決定經濟增速和通膨動態的關鍵，假使減稅、規定鬆綁，再加上技術的進步，包括人工智慧（AI）的演進，這些因素可望在不觸動通膨的情況下帶動經濟增長。

當前美國企業招聘活動依舊不活絡，但裁員人數仍維持在較低的水準。美國勞工部的資料顯示，1月3日截止的當週，首次申請失業救濟人數為20.8萬人，4週移動平均值降至2024年4月27日以來最低水準。



