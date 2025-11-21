美國賓州理工學院副校長率團訪臺 簽署MOU

美國賓夕法尼亞理工學院副校長Anthony Pace 與國際長 Patrick Marty致贈紀念品予國際及兩岸教育司李毓娟司長

賓夕法尼亞理工學院與國立虎尾科技大學簽訂教育合作備忘錄

應教育部邀請，美國賓夕法尼亞理工學院（Penn College）副校長 Anthony Pace 與國際長 Patrick Marty 率團於11月17日至22日訪臺，展開六天五夜的國際教育交流活動。訪團在教育部安排下，參訪多所科技大學及專業教學基地，深入了解臺灣高等及技職教育的應用導向與實務特色，並於訪臺期間與國立虎尾科技大學簽署合作備忘錄（MOU），此為這所學校與臺灣高教機構締結的首份學術合作書約，象徵臺美教育交流邁入新里程碑。

Penn College一行陸續拜訪國立高雄科技大學、義守大學、國立虎尾科技大學、國立雲林科技大學、逢甲大學、龍華科技大學及國立臺北科技大學等校，聚焦永續建築、智慧製造、人工智慧物聯網（AIoT）、航太維修、護理及餐旅管理等領域的發展。訪程中特別參觀龍華科技大學「高速傳輸介面電子構裝設計與測試人才及技術」培育基地，以及國立虎尾科技大學「無人機產業人才及技術培育基地計畫」。透過現場觀摩與師生深度交流，訪團對臺灣高教及技職教育結合理論與實務、重視技術創新與專業訓練的辦學模式深表肯定。

教育部國際及兩岸教育司李毓娟司長於11月21日設宴歡迎訪團，並邀請多所大學代表與會。李毓娟司長致詞時表示，Penn College以應用教育與產業鏈結聞名，在勞動力發展領域展現卓越領導力，學校曾與美國勞工部及多家產業夥伴共同執行800萬美元聯邦補助計畫，成功推動先進製造業學徒制度，至今已培訓超過3,200名學徒。其創新與實作導向的教育模式屢獲肯定，曾獲《美國新聞與世界報導》（U.S. News & World Report）評為美國東北區域性學院前15名。這些成就充分展現該校在應用教育與產業人力培育上的卓越貢獻，並與臺灣高等及技職教育重視實務應用與跨域培育的方向高度契合。

根據教育部統計，2024年共有5,082名美國學生來臺就學，其中逾3,400人修讀華語課程；同年度赴美留學之臺灣學生則達23,157人，數據顯示臺美教育往來密切、成果豐碩。教育部強調，未來將持續深化臺美高等教育合作，推動雙向學術與教育鏈結，攜手培育具專業技能與全球視野的青年人才，為臺美教育夥伴關係注入新動能。