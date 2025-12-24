美國賓州療養院氣爆 釀2死21傷、仍有5人失聯

氣爆後現場滿目瘡痍，療養院內還持續有大火竄出，黑色濃煙直竄天際。

美國賓州巴克斯郡的布里斯托健康與復健中心，當地時間23日下午發生猛烈爆炸，威力之大讓建築物局部倒塌並陷入一片火海，多輛消防車與救護車緊急趕赴現場展開搜救。住在療養院附近的居民當時正在家裡看球賽，對突如其來的轟然巨響感到震驚。

附近居民泰伊表示，「我以為飛機或是什麼掉到我家，我聽到一聲巨響，我老婆問我有聽到嗎？我說有。於是我走到後院看看是否有東西掉到露台上。」

準備來接班的護理助理華森抵達時目睹爆炸瞬間，她驚恐地表示，其實早在上週末院內就曾聞到瓦斯味，但當時考量院內沒裝暖氣，大家沒有想太多，現在還有同事失聯，讓她心急如焚。

療養院護理助理華森說道，「我有同事還在裡面，我打電話給他們但沒接，我想去找他們但警察說不行，他們要我先別去，因為裡面還很危險。」

賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）已指示各部門全力支援，並出動學校巴士，將撤離的居民安置在附近一所高中。由於此療養院規模達到174張床位，傷亡數字與財損仍在釐清中，相關單位也將深入調查氣爆的確切主因。