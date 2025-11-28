美國賽車節 今臺南熱力登場

美國賽車節臺南登場，南市長黃偉哲出席選手見面暨歡迎會送臺南知名特產蜜餞及魷魚絲為選手加油打氣，邀全國民眾來臺南感受及現速度震撼與熱血。（記者李嘉祥攝）

台灣及現賽車運動發展協會主辦的「二零二五TDGP美國賽車節」將於十一月廿九、卅日於大臺南會展中心後方廣場熱力登場，廿八日並舉辦選手見面暨歡迎會，市長黃偉哲出席力挺，致贈臺南知名特產蜜餞及魷魚絲為選手加油打氣，邀全國民眾來臺南感受賽車節的震撼與熱血；國際車手也回贈繡有選手姓名的T恤給黃偉哲市長。

黃偉哲市長表示，臺南不僅是歷史古都，也是現代化城市，充滿活力與文化，吸引「美國賽車節INTAINAN」國際級賽事於臺南舉辦，匯聚來自日本、韓國、泰國、立陶宛等世界頂尖車手，讓車迷一睹全球飄移精英的風采，歡迎三位重量級裁判、來自世界頂尖的八位選手及台灣卅多位選手齊聚，讓大家看到高水準世界級的比賽及認識臺南多元運動文化與國際視野，也希望促成臺南與全球飄移賽車運動的交流與合作。

體育局長陳良乾指出，市府致力推動多元運動文化及國際體育交流，此屆美國賽車節賽事陣容全面升級，多國人氣車手現身臺南，成為今年亞洲飄移圈焦點城市；活動中也融入特色車聚文化、展示與互動體驗，要讓車迷大飽眼福，歡迎全國喜愛賽車者到臺南感受國際級賽車賽事刺激感。