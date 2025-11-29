美國賽車節「台南登場」 巴西Yukio、日本超新星都來了

TDGP美國賽車節於29、30日在台南盛大登場，吸引超過40位國內外頂尖車手參與競賽。（圖／翻攝Youtube_Funcity）

TDGP美國賽車節29、30號在台南登場，超過40位車手齊聚較勁，其中就有8位知名國際選手，包括獲得超過30個冠軍的巴西選手、奪下FDJ2年度總冠軍的日本超新星，還有全場唯一的韓國女選手，台灣車迷不用飛出國，就能欣賞知名選手同場對決。

在台南大台南會展中心旁舉行的2025年台灣甩尾飄移賽—美國賽車節吸引了眾多車迷前來觀賞。巴西知名選手Yukio展現精湛技術，以精彩的甩尾過彎引起全場注目，瞬間揚起的大量煙霧中，他連續完成多圈高難度動作，展現出冠軍車手的實力。許多車迷一大早就到場搶拍這位已獲得超過30個冠軍頭銜的國際賽車好手。

全場唯一的女性賽車手Miji kang身穿粉色賽車服，吸引了大量關注。（圖／TVBS）

全場唯一的女性賽車手Miji kang身穿粉色賽車服，同樣吸引了大量關注。這位在社群媒體擁有近百萬粉絲的韓國車手表示，她是現場唯一參賽的女生，為此感到非常驕傲，也很榮幸能來到台灣參賽。

另一位備受矚目的選手是年僅14歲的日本賽車手中村総士郎，展現出非凡的賽車天賦。（圖／翻攝Youtube_Funcity）

另一位備受矚目的選手是年僅14歲的日本賽車手中村総士郎，他今年獲得FDJ2年度總冠軍的殊榮，展現出非凡的賽車天賦。面對這些國際好手，台灣選手也做足準備迎接挑戰。台灣賽車手黃軍智分享了他的備戰策略，他將原本的引擎拆除，換上Toyota Supra 2JZ引擎，因為這款引擎能爆發出更多馬力，擁有更大的潛力。

這場美國賽車節不僅匯集了8位國際知名選手，還邀請了三位重量級裁判。超過40位車手齊聚台南一較高下，比賽將以飄移角度、路線以及風格來決定勝負。這次活動讓台灣車迷無需遠赴國外，就能近距離欣賞到國際高手們的頂尖對決，感受賽車運動的魅力與刺激。

