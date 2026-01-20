美國走開！川普強搶格陵蘭 丹麥「MAGA」帽爆紅熱銷

即時中心／林耿郁報導

美國總統川普近期頻頻放話搶奪格陵蘭島，引發歐洲反美、厭美情緒；有腦筋動得快的業者，就將美國流行的MAGA紅色帽子，改為丹麥風格的「讓美國走開」標語；銷量隨著美歐關係的緊張而持續水漲船高。

把握商機！路透社報導，這款紅色帽子外型模仿「讓美國再次偉大」（MAGA）帽，但標語改為「Make America Go Away（讓美國走開）」與「Already Great（已經很偉大）」等字樣。

店家表示，帽子原本乏人問津，但在格陵蘭議題升溫後，迅速受到搶購。

業者麥可透露，初次僅製作100頂帽子，但議題在網路擴散後，買帽子的民眾大幅增加。業者托內森（Jesper Rabe Tonnesen）設計其中一款丹麥語雙關標語「Nu det NUUK」，這是一個丹麥語雙關語，諧音「Nu det nok（已經夠了）」，但將「nok」替換成了「Nuuk」，即格陵蘭島首府，表示丹麥捍衛這片土地的決心。

托內森並於週末在哥本哈根的反美示威中，免費分發約300頂帽子。週末期間，哥本哈根與努克分別有數萬人集會，高喊「格陵蘭不是商品」，遊行前往美國大使館表達不滿。

川普主張格陵蘭具有重要戰略與礦產價值，並未排除以武力取得的可能性，使北約盟友丹麥與美國之間的關係陷入外交緊張；意外讓帽子業者發了一筆小愛國財。





