太子集團創辦人"陳志"，在柬埔寨落網，被遣送到中國，現在美方的起訴書曝光，指出，陳志行賄"中國高官"，送給中方官員現金、名錶、豪華遊艇等，價值超過新台幣百億，另外也發現，陳志和親共的澳門三合會角頭、綽號「崩牙駒」的尹國駒，關係匪淺，如今陳志被遣送到中國，恐怕是為了保護中國官員，讓美國無法制裁。

在大批中國警方押解下，太子集團創辦人陳志狼狽落網後，8號被遣送到中國，事實上，陳志早在去年，就被美國起訴、發佈通緝，如今，起訴書也曝光了！

美國聯邦檢察官起訴指出，陳志靠著在東南亞經營的詐騙電信帝國致富，接著再透過送錢、送遊艇翰名錶等數十億美元的金額，行賄中國公安部、國安部高官，現在中方聯絡柬埔寨，將陳志押回受審，外界就質疑，根本是擔心中共深層的政商關係網，在美國法庭被公開。





美國起訴書指陳志行賄"中國高官" 送中恐掩護共犯。（圖／民視新聞）





儘管美方想抓人，但中國的司法體系宛如黑洞，陳志恐怕還是可以繼續逍遙，另外，美方調查也指出，陳志黑白兩道通吃，和澳門三合會角頭、綽號"崩牙駒"的尹國駒，往來密切，關係相當深！

崩牙駒是澳門黑幫大老，曾被"時代雜誌"稱為權力比澳門總督更大的"澳門末代教父"，1999年因放高利貸、洗錢和擁有軍火，遭判刑13年10個月，直到2012年才出獄。重獲自由後，崩牙駒行事轉為低調，但跟中共走得近，美方過去就指出，他與中共統戰有關，懷疑他在中共「一帶一路」政策下，在緬甸經營非法賭場，如今發現也和陳志有關，不過美方想制裁他，恐怕有困難。





美國起訴書指陳志行賄"中國高官" 送中恐掩護共犯。（圖／民視新聞）





美英聯合出手，中國在國際壓力下，如何審判陳志，外界都在看。





